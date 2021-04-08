撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-08 11:26

狗狗的忠誠可靠，往往會出乎你意料。 馬來西亞有隻曾遭棄養的雪橇犬，在獲好心人收養後，已成為家中不可或缺的一個成員。正當牠能融入新家時，一隻毒蛇的闖進，改寫了牠的命運。牠為了確保全家人的安全，竟奮不顧身與毒蛇搏鬥。

這隻曾遭人遺棄，並要流落街頭的雪橇犬叫呆寶。雖然牠流浪了一段日子，但幸好牠被動保人員救起，並找到新主人收養。正當以為能過上幸福生活，一條毒蛇的出現，改寫了牠的命運。

在上月（3月）20日上午，呆寶於馬來西亞的家中，被發現正牠與闖入家園的4呎長眼鏡蛇搏鬥。

最終，雪橇犬呆寶被毒蛇咬傷，雖然主人趕回家後，用最快的方式將狗狗送往獸醫診所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，忠心的雪橇犬呆寶，與毒蛇搏鬥後最終命運如何？】

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葉小姐表示，她回家時就看到呆寶躺在門口前。牠平日就是這樣，常常躺在大門口，是可靠的看門狗。如果這次沒有牠，毒蛇便可能直接闖到家裏，危及到家人的安全。「呆寶是用自己的生命來保護家人。」

經過和家人商討後，最終大家決定將呆寶埋在家中後院的大樹下，那是牠平常最愛玩耍的地方，大家會永遠懷念牠為這個家付出的一切。

同場加映：在日本便有網民分享了家中柴犬曾被毒蛇咬傷事件，並引起不少網民關注。雖然大家也很擔心柴犬身體情況，但亦有不少人被柴犬的有趣樣子逗笑了。因為被咬後的柴犬，臉部變成正方型，更有人說這是「人臉柴」！

【點擊圖片看柴犬被毒蛇咬後的情況，以及牠變成網紅後有什麼影響力】

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點擊連結看全文：柴犬被毒蛇咬傷腫成方形臉慘變「人臉柴」 超強抵抗力極速復原

▼▼同場加映：日本有狗主表示，家中養了一隻八個月大的雪橇「Sena」，年紀小小的牠經常幫忙照顧他的女兒，擔當狗保姆。早前主人分享了一張4個月前他們的暖心合照，可見Sena與姐姐身高差不多，一起扒在窗邊看風景，畫面非常溫馨。誰知主人前幾日再替他們拍照，發現Sena已經偷偷地暴風式成長，身形變得健壯，再不是女兒昔日的小玩伴，反而變成保護姐姐的大帥哥！▼▼

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點擊連結看全文：雪橇犬｜說好一起長大！汪失控變巨狗 暖心畫面曝光網民：太有愛

同場加映：台灣有狗主在社交平台分享，家中兩歲多的雪橇「Timi」最近兩年內的身形照，兩年前媽媽能輕鬆抱起當時５個月大，體重只有8公斤的牠，但Timi現時已經暴風式成長至25公斤，體重上巨大的變化令網民嚇呆。媽媽笑指，狗狗怎麼可以那樣肥，幸好自己有做健身，雖然狗狗有點重，但還能成功抱起。

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟現時Timi的巨大身形，會是如何？▾▾▾

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