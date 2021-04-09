撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-04-09 08:00

無論是怎樣的貓咪，都應該收獲更多的愛。 台灣一名網民早前在Facebook，分享一則在路邊撿到家中貓咪的故事，媽媽在3年前接孩子回家的途中發現一隻黏在紙箱裡的小貓咪，立刻送到獸醫中心救治。媽當初以為小貓非常瘦弱，想不到原來撿到寶，長大後貓貓還遺傳了婆婆優良基因。

剛被救出的黏黏（fb@李敏榕）

這隻名叫黏黏的貓咪，和媽媽生活在台灣的臺北市，牠現在已經是一隻3歲的幸福小男孩。媽媽在接受《香港01》訪問時表示，黏黏來到她家後便像吹氣球一樣長大了很多，甚至遺傳了婆婆的易胖體質，連呼吸都會變肥，但黏黏的幸福其實得來不易。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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媽媽說，2018年某天她接女兒放學時，在路邊聽到一隻在大聲呼叫的貓咪，原本以為貓咪是因為受傷而躺在紙箱裡，豈料原來是被黏膠緊緊黏在紙皮上，她立刻連盒帶貓送到附近的動物醫院救治。幸好，貓咪和紙箱分開後發現，貓咪除了眼睛有點發痰和脫水外其他都很好沒甚麼問題。

住院的3天裡媽媽每天都帶女兒去探望，每次探望的時候貓咪都會踏踏腳跟呼嚕撒嬌，非常親人。恰巧遇到周末醫院沒人照顧貓咪，原本打算暫時帶回家照顧黏黏的黏黏媽便被瞬間收編了。

現在黏黏已成為家裡重要的一分子，從500g的瘦弱貓咪化身成6kg的飽滿貓咪，雖然媽媽認為他是屬於較大型的貓貓，但看著迅速長大的黏黏，黏黏媽認為還是要好好地控制飲食。

▼▼同場加映：總是一臉不爽的貓咪阿派，現在是剛1歲的女孩子。牠從小就是這個樣子，一臉嚴肅又憤怒的模樣。盯着牠的話，心底總覺得像是虧欠了牠什麼似的⋯⋯▼▼

【點擊圖片放大看，究竟阿派的真性情是怎樣，就由爸爸來解答】

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▼▼同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。牠小時候特別喜歡跳到爸爸的肩膀上看風景，不過牠好像不知道自己已經長大成巨貓，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼

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