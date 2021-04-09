德國牧羊犬｜弟妹偷打機幾乎被爸發現　狗狗把風一個舉動神拯救

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-09 13:50

出名對主人忠心的德國牧羊犬，遇突發事情時，機智聰敏的程度往往不會令飼主失望。 早前內地有網民在社交平台發佈影片，指家中的閉路電視拍到子女趁自己不在家時，偷偷打遊戲機，而德國牧羊犬「糯米」更幫忙把風，當牠突然聽到爸爸回家的腳步聲時，即時吠叫提醒弟妹。誰知他們非常慌張，放下手掣衝入房間後，竟然忘記關電視機！糯米見狀後，隨即用一個舉動，成功拯救幾位豬隊友的弟妹！

弟妹偷偷打機，糯米在一旁把風。（Facebook＠糯米的趣味生活）

曾擔任警犬的糯米性格乖巧忠心，很是聰明。即使退役，牠仍憑著自己的機智頭腦，多次幫家中頑皮的妹妹解決搗蛋的事件，令她避過多劫，不用被爸媽責罵。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近爸爸翻看閉路電視，竟然發現一條重要片段！一向喜歡看電視、打機的子女，原來早前趁爸媽外出時，竟然私自偷偷開電視打遊戲機，糯米更全程坐在門口把風，以防主人突然回家。

當小主人玩得興起時，糯米聽到爸爸的腳步聲，隨即用吠叫聲提醒他們。但豬隊友的弟妹方寸大亂，只顧放下遊戲機手掣，卻忘記關掉電視機。聰明的糯米見狀後，居然想到一個方法，幫他們保守秘密！

▾▾▾點擊圖片放大看，糯米如何用一個神舉動，拯救弟妹？▾▾▾

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▾▾▾點擊圖片放大看，早前妹妹亂做功課，媽媽發現後，隨即大罵，並打算責罰她，誰知糯米下秒竟然想到一條妙計，代媽懲罰妹妹！▾▾▾

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▾▾▾點擊圖片放大看，糯米早前督促妹妹做功課卻被嫌煩，結果糯米從房間叼出刑具，收服妹妹？▾▾▾

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▾糯米很愛錫妹妹，曾經幫她逃過爸的責備！點擊圖片放大看，牠如何拯救妹妹！▾

爸爸看到影片後很是無奈，要不是家中有閉路電視記錄一切，他都不敢相信事件，更懷疑糯米及子女已經不是第一次這樣做！

網民看過影片後紛紛指，「好療癒的糯米！真的可愛爆笑！」、「糯米最棒的狗狗」、「太人性化了」、「到底是誰帶壞誰呢？」、「 到底要相信小朋友還是狗狗...我會選擇相信狗狗是被帶壞的」、「所以濕毛巾＋風扇是必要的」、「以前家裏沒監控，現在這些裝備都是多餘的」、「我媽ㄧ上樓就是先摸電視...然後我們就挨罵了」、「養到這種神犬，是福氣」。

同場加映：新冠肺炎疫情肆虐，令全球的人都緊張起來，就連歐美大國，也有市民到超市搶購廁紙、廚房紙和食用水等，以免在被隔離時，家中會缺乏必要物資。但就在這緊張的氛圍下，一隻德國牧羊犬的行為，卻令主人感到哭笑不得，因為牠把囤積家中的重要物資，肆意破壞了！

【點擊圖片放大看這隻百厭德國牧羊犬的惡行！物資很重要呀！】

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▼▼同場加映：靈敏乖巧的警犬是警員們的好拍檔，一般而言也最喜歡黏著其訓練員，總會和他形影不離。然而，美國一頭名叫「Sonny」的警犬卻是例外，牠最喜歡的人並非其訓練員，而是訓練員的女兒！在外威猛強悍的Sonny，一回到家就會立即變臉，對妹妹擺出溫暖的笑臉，變化之大就連其訓練員也不禁吃醋。▼▼

▾▾▾點撃圖片看Sonny的寵妹實錄▾▾▾

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