魔天使｜媽每當生氣狗狗便瞇眼笑　古怪行為有洋蔥　牠一直被錯怪

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-12 13:04

如果主人生氣時，還看到狗狗在你面前笑到瞇瞇眼，會有什麼感受？ 台灣有狗主在社交平台表示，日前她假裝生氣，家中魔天使「妞妞」隨即仰起頭來，露齒奸笑，更一度笑到瞇眼，想用此方式討好媽媽，樣子充滿喜感。有網民看到妞妞此古怪舉動後，不禁指主人生氣時，狗狗不應還在奸笑，以笑遮醜，但原來狗狗的行為是藏有一段悲傷經歷。

妞妞樣子精靈，很愛撒嬌。（受訪者提供）

狗主妞妞媽媽接受《香港01》訪問時表示，妞妞現時大約7歲，性格乖巧聰明，最愛在家人面前做出滑稽、逗趣的行為：「當初家人上班的地方關了幾隻魔天使，包括狗媽媽跟三隻小孩，因為老闆照顧得很差，所以我們請求他讓我們帶走狗狗，再找適合的主人收養，我們說服了很久，老闆才勉強答應，最後我們自己留下狗媽媽及妞妞，其餘兩隻就送養。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

以笑遮醜？

媽媽提到，每當家人生氣或者發出一些比較大的聲音，例如打噴嚏或者咳嗽時，狗狗都會馬上露齒「依～」笑到瞇眼：「我們發現只要牠做錯事被罵，就會做這個表情，每次牠這樣做，我們都會笑得很開心，久而久之妞妞可能知道此表情能討好我們，於是常常會對我們這樣咧嘴笑。」

早前媽媽在狗狗面前假裝打噴嚏，妞妞一如以往做出此趣怪表情，有網民卻指狗狗不應以笑遮醜呢！但其實妞妞的古怪行為背後是有其他原因……

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網民看到狗狗的瞇眼照後紛紛表示，「狗狗應該要向主人認錯喔」、「真的很奸」、「做錯事還奸笑？」「但牠看起來像在生氣耶」、「每天看到牠都會心情很好耶」、「笑得眼睛都不見惹」、「好可愛喔，你的眼睛餒？」、「我以為是大眼仔」、「喜歡這種看不到眼睛的奸笑」、「其實這是打噴嚏前鼻子癢」。

同場加映：台灣飼主Judy自6年前起，便開始飼養愛犬Miu Miu。她一直以為有著雪白毛髮、圓圓大眼的Miu Miu是一頭天生較胖的魔天使，但原來Miu Miu的真正品種是哈威那犬，體重理應比魔天使重。

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點擊連結看全文：養了6年一直以為是「肥版魔天使」 直到這天才發現驚人真相

同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，早前她在家中睡覺時，半睡半醒之間，感覺到床尾有一團怪東西，擋著自己的腳邊。於是她下意識踢了幾腳，想把它踢下床，但不成功。後來才醒覺狗狗好像就睡在她的腳邊，她秒速開燈，結果就看到狗狗在床尾用超不爽的眼神，怒視著自己，令她非常後悔。

▾▾▾點擊圖片放大看，魔天使狗狗上秒還在熟睡，下秒被媽媽踢到後，隨即展示超不爽眼神怒視媽媽！▾▾▾

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