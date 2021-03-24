撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-24 15:33

若愛犬離世，你會用什麼方法紀念牠？ 台灣有狗主在社交平台表示，家中14歲魔天使「布布」早前突然確診患上癌症，並急速擴散至其他器官，姐姐不忍牠接受電療受苦，兩日後便決定安樂死狗狗。之後姐姐將愛犬樣子，紋在手臂紀念牠，只為彌補當初一個痛心遺憾。

可愛的布布，是家中的小公主。（受訪者提供）

狗主Yun接受《香港01》訪問時表示，布布是魔天使及貴婦狗混種：「大學時我一個人在外地讀書，很想念家裡的狗，所以就到收容所領養狗狗。那時布布是全部狗之中，最虛弱的一隻，我知道其他活力較好的小狗一定有機會被領養，但如果我不帶布布出來，或許牠就沒機會看到外面世界。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

去年11月，姐姐發現布布有一點鼻塞，以為牠感冒，醫生卻診斷狗狗是咽喉腫脹。布布服藥後，病情沒有改善，「一個月過去，我們換了4間診所醫院，牠的狀況不斷變差，期間還被誤診」。後來醫生終於為布布找出病因，原來牠是患上癌症：「布布不是鼻塞，而是有惡性腫瘤塞住牠的鼻孔，腫瘤也擴散其他器官，連鼻骨部分也被溶解。」

姐姐無法接受兩個月內看著布布由精神不錯，惡化到現在無法吃睡，「如果我可以花更多錢，令牠不會這麼辛苦，我是願意的，但如果我花錢是因為自私，要讓牠更辛苦地活下去，承受癌細胞侵蝕的痛，我不要！」，於是姐姐拒絕為布布進行電療，並聯絡醫生上門安樂死狗狗。

布布離世後，姐姐決定將牠的樣子，紋在手上，為的只是彌補當初一個痛心遺憾……

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Yun很感謝布布來當她的家人，陪伴她近15年歲月：「現時牠在彩虹橋沒有病痛，可以開心吃東西及奔跑，希望牠玩夠了，再回來當我的家人。布布不要掛念我，我會勇敢往前走。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前家中13歲臘腸狗「寶寶」器官老化突然離世，爸爸竟然擅自將遺體放到河流，之後才告知女兒，因她不是與家人同住，所以無法第一時間阻止事件發生。主人感到憤怒難過，從台中搭車回鄉，沿著溪流走46km，希望打撈愛犬遺體，結果令人心酸。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中14歲約瑟爹利「健寶」年初離世，即使狗狗的肉身已不在身邊，媽媽仍確信牠的靈魂沒有遠離。早前她與家人到動物園遊玩，兩歲半的姪女一見到她就不停叫健寶的英文名「Jumbo」，媽媽非常錯愕，指姪女一年來都沒看過狗狗，而且當時她年紀尚幼，還不太會說話。事件令她不禁聯想起早上出門前，對著愛犬骨灰說的話......▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中19歲拉布拉多犬「妹妹」兩年前開始失智，之後更全身癱瘓，器官機能急劇退化，每晚都會痛到不停哀嚎。媽媽不忍牠如此辛苦，決定為愛犬選擇安樂死。臨終前，她帶妹妹到海灘，讓牠最後一次看大海、聽浪聲，只因這個地方對他們來說，有著最感動的回憶。▼▼

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