魔天使｜媽懷孕７個月肚漸大　側睡時感不適　貼心狗秒做人性舉動

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-19 12:32

台灣有狗主在社交平台表示，現時已經懷孕７個月，肚子愈來愈大，每晚側睡時，肚子跟床都會有空隙，她曾考慮過使用孕婦枕，但後來又覺得沒有太大不舒服，故打消念頭。誰知家中10歲的魔天使「Andy」深知媽媽懷孕的辛酸，竟然貼心地做出人性舉動，令媽媽很是感動，「這陣子辛苦牠了」。

Andy現時10歲，樣子仍非常可愛。（受訪者提供）

狗主Lina Hsu接受《香港01》訪問時表示，Andy在2歲時被路人發現牠徘徊在海邊，之後撿起。她後來領養牠，至今已經一起生活了8年：「我剛出來社會工作，就開始養Andy，牠陪伴我經歷人生高低，由我開始談戀愛、分手、工作不順遂，再到結婚生子，牠一直都在。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

現時Andy已經是一位狗伯伯，但仍然很愛吃，只要看見主人吃東西，就要分一杯羹。媽媽憶述，Andy剛回家時，因為曾經流浪，所以一直沒有安全感，她只好讓狗狗跟自己一起睡，結果Andy就從此不願離開。

Lina Hsu去年開始懷孕，至今已經29周，肚子越來越大：「踏入26周時，每次我側睡時，肚子跟床會有空隙，我有在想要不要使用孕婦枕，但後來覺得也沒太大不舒服，所以就沒有再想。」但原來Andy一直將媽媽懷孕的「辛」路歷程看在眼內，這天竟然對主人做出暖心行為……

▾▾▾點擊圖片放大看，Andy對媽媽做出的人性舉動！▾▾▾

+ 33 + 33 + 33

Lina Hsu表示，即使生了小孩，她都會一樣愛Andy，牠是自己人生中很重要的一部分，並希望愛犬可以跟小孩一起快樂長大。

網民看到照片後紛紛指，「狗狗很生性」、「寶貝的味道就是家的味道！」、「我家狗兒也是跟我睡！」、「好甜蜜的寶貝！」、「真貼心的小瑪爾，牠在守護你們跟肚子裏的小寶貝」、「每天吸+1」、「多功能狗勾」、「我也愛吸寶貝的腳味啊」。

同場加映：台灣有狗主表示，早前特意花費大約1400港元，趁假期帶家中魔天使「比比」，到5星級的寵物友善酒店渡假，想讓牠好好享受酒店的床，誰知她一覺醒來，竟然發現比比沒有在床上睡覺，令她不禁慨嘆「花錢買教訓」。

▾▾▾點擊圖片放大看，姐姐帶魔天使入住5星酒店，醒來後發現狗狗睡在這裡！▾▾▾

+ 12 + 12 + 12

點擊連結看全文：花1400元帶魔天使到5星酒店Staycation 姐睡醒慨嘆：破財買教訓

同場加映：台灣飼主Judy自6年前起，便開始飼養愛犬Miu Miu。她一直以為有著雪白毛髮、圓圓大眼的Miu Miu是一頭天生較胖的魔天使，但原來Miu Miu的真正品種是哈威那犬，體重理應比魔天使重。

▼▼▼▼▼點擊放大看Miu Miu和魔天使的分別▼▼▼▼▼

+ 21 + 21 + 21

點擊連結看全文：養了6年一直以為是「肥版魔天使」 直到這天才發現驚人真相

同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，早前她在家中睡覺時，半睡半醒之間，感覺到床尾有一團怪東西，擋著自己的腳邊。於是她下意識踢了幾腳，想把它踢下床，但不成功。後來才醒覺狗狗好像就睡在她的腳邊，她秒速開燈，結果就看到狗狗在床尾用超不爽的眼神，怒視著自己，令她非常後悔。

▾▾▾點擊圖片放大看，魔天使狗狗上秒還在熟睡，下秒被媽媽踢到後，隨即展示超不爽眼神怒視媽媽！▾▾▾

+ 27 + 27 + 27

點擊連結看全文：魔天使│熟睡時腳邊有熱感 媽將異物一腳踢飛 醒後爆粗超後悔