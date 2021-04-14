狗狗鼻子綁膠帶運往屠宰場　險成狗肉大餐　命運神逆轉網民超感動

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-14 07:00

這是個受虐狗狗命運逆轉的故事！ 在今年初，印尼巴厘島的動保組織，救起了一隻匿藏在水溝裏的狗狗。這狗狗的嘴巴被人用膠帶綁着，後腿也被綁在一起，牠骨瘦如柴奄奄一息幾乎喪命！

這個令人心痛的狗狗故事，來自印尼巴厘島的非法狗肉市場。一隻叫阿Mo的狗狗，被人發現在水溝裏躲藏着。在動保人員到場時，發現狗狗身體相當虛弱。

據當地居民表示，在兩星期前已看到牠在水溝裏徘徊，估計牠是在運往非法狗肉市場中，從單車上掉了下來，然後逃到水溝裏躲藏。雖然阿Mo逃過一劫，但獸醫指牠傷勢嚴重，需要動一系列的手術以保存性命。瘦弱的阿Mo，能夠承受這一切呢？最終結局會如何？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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阿Mo從死裏逃生的故事，令網民大為感動。牠憑自己的努力，避過了被屠宰的命運。然後，牠又憑橫強的生命力，從手術中撐過來了。現在的牠，有一個溫暖的家，有愛牠的家人，這都令人感到欣慰。

「阿Mo教會了我，要以堅毅和勇氣，去克服一切困難」、「感動的故事，全因牠不放棄，才能死裏逃生」、「沒人可以教我放棄」、「只要仍活着就會有希望」、「天無絕人之路，牠的命運從此改寫了！」

▼▼同場加映：美國有一隻流浪狗「Sisu」，連續5次闖入當地一間超級市場，試圖偷走一隻紫色的獨角獸公仔，但每次都不成功，最後一次更斷正，被職員關在商店內。之後職員無奈致電動物服務處的官員，要求到場捉拿小偷，誰知最後結局竟然令人意想不到......▼▼

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點擊連結看全文：流浪狗連續5次闖超級市場偷獨角獸公仔 最後一次斷正結局超暖心

▼▼寵物走失是不少寵主的噩夢，因動物們無法以說話來求助，一旦走失就可能永遠無法回家。然而，美國一位幸運的狗主竟成功尋回走失約200日的愛犬，並跨越近2000公里的距離重逢，奇蹟般的經歷讓人興奮不已。▼▼

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