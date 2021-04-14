貪玩唐狗4個月大去訓練學校學禮儀　馴犬師傳來上課實況令媽崩潰

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-14 16:29

面對小狗百厭不聽話，你會用什麼方法去教導牠呢？送牠上學，也許是不錯的方法。 在台灣桃園有隻小狗相當百厭，在家裏總是四處狂奔停不下來。媽媽想到找專業的訓犬師，可能有助改善問題，於是便把只有幾個月大的唐狗小Q，送到訓練學校。在經過過1年多的訓練後，小Q的頑皮情況有改善嗎？

住在台灣桃園的媽媽郭婉婷在接受《香港01》訪問時表示，去年把這隻被遺棄的唐狗小Q帶回家時，便發現牠特別的頑皮，在這裏亂咬亂跑，停不下來。為了令牠學懂禮儀與指令，於是媽媽決定帶牠到訓練學校。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟小Q在接受訓犬師教導後，百厭頑皮會否有改善？】

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當網民看到小Q上課時的百厭照後，大家都深感作為媽媽真辛苦！「導師指導下還可這麼百厭，難教」、「活潑又可愛，只是為難了媽媽」、「牠是來學做演員的嗎？」、「長大一點，會乖下來吧？」、「小Q真可愛，充滿動力！」

媽媽則表示，縱使小Q頑皮，但牠很愛撒嬌，加上又喜歡摸厭，這麼可愛，怎可能令人對牠生氣呢！

同場加映：台灣有隻名叫「妹妹」的黑狗，剛滿六個月。飼主最近分享了妹妹的近照，指牠的耳朵形狀猶如戴了一頂怪帽子，令不少網民大讚可愛！

▾▾▾點撃圖片放大：看妹妹成長的萌照，內藏大量萌耳照片！▾▾▾

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同場加映：台灣有隻樣子超有趣的黃狗「威士忌」，牠憑著一雙得意的垂耳，成功擄獲人們的歡心，幾乎所有人都會讚牠：「好可愛！」正當路人以為牠的耳朵是故意摺下來，牠的主人卻爆出事實：「天然的。」

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