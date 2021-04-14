唐狗深夜失常狂吠半小時吵醒家人　媽媽生氣開門驚見恐怖一幕嚇呆

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-14 07:00

有時狗狗突然無故吠叫，可能是有重要事情要告知主人！ 台灣有狗主在社交平台表示，四年前的一個晚上，家中唐狗「麻糬」突然失常狂吠逾半小時，吵醒家人。媽媽多次阻止仍不果，因深怕狗狗的吠叫聲會影響家人進睡，故她打算帶麻糬出外走走， 順便上廁所。誰知她一打開門，竟然看到眼前嚇人一幕，畫面至今仍歷歷在目！

麻糬生性聰明，很愛撒嬌。（Facebook@大顆麻糬“珍促米”）

狗主張招敏接受《香港01》訪問時表示，麻糬性格乖巧，聽得懂人話，亦很顧家，當初牠兩個月大時，就被家人領養回來：「當日是12月23日，剛巧是在聖誕節前，所以我們都說麻糬是最棒的聖誕禮物。那時牠的媽媽生下寶寶後十幾天就離世，主人太傷心，不想再養狗，故將牠們送養。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

張招敏指，麻糬小時候其實很頑皮，但現在長大後，變得成熟穩定，當媽媽帶牠出門旅遊時，遇到小朋友要摸牠，麻糬都會乖乖坐下。媽媽表示，狗狗通常是有人到訪，才會吠叫。但多年前的一晚，麻糬無緣無故在深夜時分，一直大聲狂吠超過半小時！

「我強烈制止牠都沒有用，後來我怕牠影響到我爸媽入睡，就想帶牠出外散步，順便去尿尿」。誰料媽媽打開門後，隨即被眼前一幕嚇呆！

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網民得悉事件後，紛紛指「狗狗救了全家！」、「那個眼神充滿了愛」、「好聰明的寶貝」、「這麼乖的歐告，一定是要疼命的啊！」、「看了心暖暖」、「願為牠付出，就是因為牠值得」、「好貼心的金孫」。

【同場加映：台灣有狗主表示，日前深夜時分，她突然聽到房間傳來陣陣怪異的「搖床聲」，她大感奇怪，隨即入房查看，竟然發現「人狗大戰」，秒速嚇呆。】

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【同場加映：台灣有狗主表示，家中的貴婦狗「波卡」七年前某一晚半夜突然失常吠叫，牠不停推媽媽大腿，到處亂跑。媽媽非常生氣，深怕波卡會嘈醒鄰居，打算追入房間收拾狗狗。誰知她進入房間後，驚見眼前恐怖一幕，隨即嚇呆，並全身發抖。】

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