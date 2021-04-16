撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-16 15:33

帶狗狗到美容院修毛洗澡，許多時都會給主人有新驚喜。 這天，生活在美國加州的女兒，由於工作較忙沒空，於是拜託爸爸帶家中約瑟爹利犬Gucci去美容院洗澡，順便也替狗狗修修毛髮。沒想到，當爸爸把修毛後狗狗照片傳給女兒時，她即時大為崩潰！

這宗有趣的故事，來自美國加州，由TikTok帳號womangineer所分享出來。雖然故事已是一年多前發生，但當時已吸引到超過640萬人瀏覽這影片，而最近又在網上被瘋傳。

女兒因工作忙，未能抽空帶狗狗去美容院，於是便拜託爸爸幫忙。其後爸爸將約瑟爹利犬Gucci在修毛洗澡後的照片傳給女兒，隨即令女兒快崩潰了，因為她看到這狗狗有問題！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，為何女兒看到狗狗照片時，會立即崩潰！】

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這宗有趣的事件，逗得網民哈哈大笑，並表示心不在焉時很易出錯。網民的回應也很有趣，「我面盲，我看不出兩隻狗狗有分別！」、「爸爸牽狗時沒有被咬！」、「都是約瑟爹利，不用分得這麼細」、「透過相片就分得出來，姐姐真的很愛狗狗」。

同場加映：美國發生了一宗奇聞，有狗主的房子受到龍捲風吹襲，當時她來不及抱緊家中的約瑟爹利犬，看著牠在瞬間被風捲出屋外，下落不明。結果幾個小時後，她家門外傳來怪聲，出現意想不到的驚喜。

▾▾▾狗狗被龍捲風吹走能否平安？門後藏有什麼驚喜？點撃圖片放大：看後續▾▾▾

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點擊連結看全文：約瑟爹利犬被龍捲風吹走失蹤 半天後屋外突傳怪聲 結局超驚喜

同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，年初家中14歲約瑟爹利「健寶」突然患上腎衰竭，指數全部超標，狗狗病情急速惡化，最終短短一星期就離世，媽媽很是傷心，無法接受事實。愛犬離開三星期後，爸媽竟然不約而同感覺到健寶回家，還上床睡覺！

▾▾▾點擊圖片放大看，健寶到了彩虹橋後三星期，回家探望主人的種種事件！▾▾▾

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▾▾▾點擊圖片放大看，早前健寶離世，火化後媽媽每天帶着骨灰上落樓，原來背後藏着一個心酸原因！▾▾▾

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