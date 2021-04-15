撿回家養以為只是隻流浪狗　長大後獸醫才說不能養的5隻野獸

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-15 11:15

許多毛孩小時候的樣子極可愛，根本沒法想象牠們長大後的樣子。這次便盤點出《香港01》寵物頻道裏，5隻大家撿回來以為是小狗，實際上是巨大猛獸！不過只要有愛，猛獸都能成為萌寵！

以下5隻當初撿回來以為是小狗，認真細看後才知是猛獸，你能猜到牠們的真實身份嗎？

俄羅斯｜以為養了隻小狗 越看越不對勁 野獸身分曝光嚇壞網民

俄羅斯人因被指民風彪悍，素來也有「戰鬥民族」之稱，沒想到原來連他們的寵物也非同凡響。一名俄羅斯女網民經常在網上分享其愛寵的生活點滴，有網民起初以為那是一頭黑色小狗，但逐漸才發覺真相似乎並非如此，這隻「小狗」原來是野獸！

▾▾▾點撃圖片看到底Umora有何魅力？牠的真正身分又是甚麼？▾▾▾

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俄羅斯│雪橇犬路邊撿流浪狗 爸收養4個月後 牠驚變戰鬥民族巨獸

俄羅斯一名男子偶然遇到一頭小狗，遂好心把牠帶回家照顧，讓牠和家中的雪橇犬一起生活。豈料，小狗的體型以出乎意料的速度成長，在數個月後已經超越了一眾狗狗，身世似乎另有隱情。

▾▾▾Akela的體型越來越龐大，點撃圖片看逐漸揭開牠的身世之謎！▾▾▾

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寵物店親人小狗長成120磅巨獸 獸醫分析基因揭開牠驚人身世

外國有飼主在寵物店購買了一隻小狗，並為牠取名為Yuki。該飼主帶了牠回家後，發現牠的體型逐漸大得超乎想像，於是在牠8個月大就狠心地遺棄了牠。幸好，Yuki輾轉被一家專門收容狼的機構救起，免卻一死。經獸醫檢查後，發現了牠驚人身分！

▾▾▾點撃圖片放大看Yuki的真實體型，及了解牠的悲慘身世▾▾▾

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【養狼】不忍心小狼失雙親 戰鬥民族收養3年後變成另一模樣

俄羅斯這個戰鬥民族的人，總喜歡養一些令人驚訝的寵物。Ivan父女，便收養了一隻孤兒狼B。經過多年來的照顧，如今狼B已成長，變成一隻很親近人，很愛撒嬌討抱的猛獸。

▾▾▾點擊圖片放大，看這隻孤兒狼B的成長歷程▾▾▾

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流浪狗到農場求包養 暗藏野獸血統險被安樂死 農夫出手逆轉厄運

農夫Nikolay Vasilievich Terletsky一直在白俄羅斯的Borisovsky地區經營農場及魚塘，生活簡單而平凡，直至他遇上那頭「小棕狗」。早前某天，Terletsky聽到農場某個角落傳來窸窸窣窣的聲音，於是便沿著聲音查看，最後竟發現了一頭孤獨且瘦弱的「小棕狗」。

▾▾▾點撃圖片揭曉「小棕狗」的真實野獸身分！為何牠會險被安樂死？▾▾▾

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▼▼同場加映：狼給大多數人難以親近的印象。而美國華盛頓野生動物保護區「Predators of the Heart」裏飼養的狼，便顛覆了一般人對狼的印象，牠們的性格竟然溫馴得像大狗狗，不單會跟人撒嬌，還任人撫摸！▼▼

▾▾▾美國「狼之島」住了兩隻超可愛的狼！性格彷如大狗狗！點撃看萌照▾▾▾

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▼▼同場加映：毛孩們人見人愛，部分原因正是牠們嬌小又可愛，讓人不期然心生憐惜。但其實大型動物亦同樣可愛，例如這兩隻來自台灣高雄的大型高山犬──「可可」和「牛頭妞兒」。牠們的體型媲美大丹犬，總重量高達140公斤，份量驚人，就連其飼主亦曾一度被嚇怕，大呼「真的很驚慌」。▼▼

▼▼▼到底巨狗每天食量有多驚人？飼養牠們最大苦惱事是？立即點擊了解！▼▼▼

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