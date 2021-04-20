德國牧羊犬緝毒退役　聽到食物毫無反應　爸讀關鍵3個字牠秒精神

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-20 10:04

當一隻警犬因長期訓練，而對某些關鍵字出現本能反應，其實也是一件心酸事。 這隻來自澳洲的德國牧羊犬叫Dante，牠曾經是一隻警犬，但現在已退役，並由Davey Rutherford所收養。Dante大半生都在協助警方緝毒，是隻稱職的警犬，但沒想到已退休的牠，對某些工作上用的鍵鍵字，仍是念念不忘。

Dante是隻可的狗狗，沒想到退休後，牠還沒有忘記工作時的重要關鍵字。（ig@daveywa）

生活在澳洲的Dante，牠是隻退役警犬，但警惕心依舊很強，並且還有一點職業病。這天，爸爸Davey Rutherford逗着牠玩，在牠面前念着一會兒要去超市採購的購物清單，當爸爸說着面包、牛奶、意大利粉、雞蛋等時，Dante都沒有反應，但聽到關鍵3個字時，牠突然嚴肅起來，令爸爸也不好意思再逗牠玩，趕緊道歉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟是哪3個字，令狗狗Dante如此緊張？】

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當網民看到Dante的反應時，不少人表示感到心痛。畢竟，Dante現在已退休，但牠還是對工作時要注意的關鍵字，起着極警惕的心。這種近本能的即時反應，已可以說是職業病的一種。

不過，也有網民表示不用太認真，這次只是開玩笑。只要看到IG裏滿滿是狗狗與爸爸日常生活的悠閒照，便可知爸爸對牠很好，Dante生活得很幸福。「你說什麼！你已被逮捕了！」、「這個反應超快的，本能反應！」、「絕對是職業病」、「秒變嚴肅，是隻認真工作的狗」、「牠不只是狗狗，牠曾經是警犬！」、「真是個好孩子！」

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，她從監視器中看到日本銀狐犬「肉肉」拆家的畫面，當時狗狗從桌上叼了電視機的遙控器下來，正一臉享受地咬著，媽媽立即從監視器的麥克風叫出聲，欲阻止愛犬。誰知肉肉竟然挑釁主人，邊咬遙控器邊對著鏡頭笑，令媽媽非常崩潰，最後事件的結局更笑瘋網民。▼▼

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點擊連結看全文：銀狐犬｜媽監視器喝止狗咬電視遙控器 狗下秒出招示威令網民笑瘋

▼▼同場加映：在台灣花蓮，網民澔澔錢在家裏養了44隻狗，每一隻都是撿回來，有着心酸的過去。最近，她便分享了其中一隻長得圓胖可愛的黑狗圓圓。雖然現在牠肥得像隻豬，但在5年前，牠曾遭人惡意丟到火爐裏燒，幾乎慘死。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟現在的圓圓有多幸福多圓潤！】

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