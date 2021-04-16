83kg高加索犬受驚走失　媽狂追數百米　路人誤認牠是獅子結局反轉

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-16 08:05

原來養大狗，都可以鬧出許多笑話。 台灣網紅狗——高加索犬「蒜頭」的媽媽日前在社交平台表示，幾年前的一天，她騎著單車牽著蒜頭散步，突然路上衝出一位精神疑似有問題的婆婆，對著蒜頭大叫，狗狗受驚跑走。眼見超過80公斤的蒜頭頓時在她眼前消失，她即時狂追數百米，亦不斷向路人詢問，有否見過愛犬蹤影，誰知他們卻誤認牠是野獸，結局令媽媽完全崩潰！

蒜頭現時接近六歲，體重超過80公斤。（Facebook@毛手毛腳）

狗主王玉玨接受《香港01》訪問時表示，蒜頭喜歡撒嬌，當初媽媽得知牠多次被棄養，覺得很可憐，決定領養牠：「那時蒜頭一歲多，會咬人，不易馴服，我用了一個月時間跟牠相處，後來牠終於願意接納我，開心地向我咧嘴笑！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

蒜頭是典型的高加索犬，身形極度龐大，現時體重多達83公斤，有時外出時，都會令旁人很是驚訝。媽媽日前憶述，幾年前有一天她騎單車牽著蒜頭散步，突然有位精神疑似有問題的婆婆，衝出來兩手張開，向蒜頭大叫！

蒜頭隨即被嚇到掙脫跑走，「牠用獵豹追趕羚羊的速度，消失在路的盡頭，我擔心會否沿路有人被蒜頭襲擊，受傷流血」。心急如焚的媽媽，已經滿腦子空白，即時狂奔幾百米追狗，更一直向路人詢問愛犬蹤影，但他們竟然異口同聲地表示，以為蒜頭是一隻馬或獅子，更指媽媽隨便亂放野獸！蒜頭媽媽聽到後，隨即崩潰……

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事實上，蒜頭是很可愛的狗狗，牠被掃地機械人欺負時，會趕緊找媽媽求助！【點擊圖片放大，看這狗狗如何大戰掃地機械人】

早前蒜頭媽媽看到自己父母如此寵愛蒜頭，卻冷落自己，心中實在不是味兒，她忍痛發出一張另類送養文，令網民深表同情。【點擊圖片放大看，究竟要送養的是什麼？為何網民這麼身同感受】

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網民看到蒜頭走失的事件後，紛紛指「不錯喔！自從養了阿蒜蒜！蒜頭媽都可以跑百米了！」、「原來獅子可以隨便亂養，那位伯伯太可愛了」、「真的，辛苦了，我沒馬那麼高，也沒獅子那麼兇」、「阿母因為蒜頭而健康了」、「有腳踏車卻沒騎，也是重點」、「蒜頭媽媽的文筆讓人如臨現場，精彩萬分」、「蒜頭：我那樣可愛，不要亂說我是馬或獅子啦」、「阿婆視力不好喔，看成馬也太厲害了」。

▼▼同場加映：狗狗們的成長速度總是超乎我們想像，美國一位狗主飼養了一頭混種貴婦狗，牠起初的體型跟一般狗狗相約。但隨著日子逐漸過去，狗狗的體型竟然急速成長，變得比飼主更巨型，體重亦隨之暴增逾一倍！▼▼

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同場加映：體重近80kg、身高達180cm的高山犬「饅頭」便顛覆了大家的觀念！牠每次外出除了吸引路人的目光，鄰居妹妹更會上前討抱！還要帶牠散步！媽透露這位猛男暗藏撩妹秘技，令鄰居妹妹一秒傾心！

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