寵物節2021｜唐貓「卷卷」遭柴犬咬死　貓主公開小天使悲慘身世

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-19 19:05

「香港寵物節2021」日前在灣仔會展舉行，在展期最後一日（4月18日）卻發生悲劇，一隻柴犬涉嫌當場咬死5星期大的小貓「卷卷」。貓主Gloria指，因年紀尚小的卷卷要定時食奶，她又要在展會上班，故才帶同貓貓開工。對於突然痛失愛貓，Gloria哭訴，「如果我早知會咁，我就算要請假無埋份工，都唔會帶佢去」，在訪問字裡行間，她亦揭開卷卷的悲慘身世。

唐貓卷卷只有5星期大，就離開人間。（受訪者提供）

貓主Gloria接受《香港01》訪問時表示，自己好鍾意動物，曾擔任獸醫護士7至8年，一直都全力幫忙拯救浪浪，以前亦會與醫生義診，醫流浪牛及貓狗，家中亦養有兩隻貓及兩隻兔。大半個月前，她幫義工暫託3星期大的流浪貓卷卷，牠性格乖巧，非常親人，深受一家人寵愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

相處半個月視如己出

「貓b到家時體重只有200g，好瘦，我湊到佢肥嘟嘟，牠5個星期大，已經有一磅多。」Gloria指，早前她另一隻19歲的金毛尋回犬離世，火化之後隔日，她就接了卷卷回家，不期然將對狗狗的感情，投放落卷卷身上。「卷卷日日黏住晒，連瞓覺都要在我身上瞓」。

因卷卷年紀尚小，要每兩小時食一次奶，故Gloria日前唯有帶同卷卷到寵物節上班，豈料最後卻發生柴犬涉嫌當場咬死卷卷的悲慘一事。Gloria對此後悔不已，「如果我早知會咁，我就算要請假無埋份工，都唔會帶佢去」，同時她亦道出卷卷的悲慘身世......

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Gloria表示，因為是次事件未完結，警方仍在調查中，所以卷卷的遺體現時只能雪藏在善終公司的雪櫃，不能夠火化，「我希望快點為卷卷討回公道，之後火化牠，將牠帶回家」。

同場加映：幼貓卷卷被柴犬涉嫌咬死，狗主凌晨發文道歉，指為事件感到內疚，惟貓主Gloria反指：「好不負責任，到依家都仲講大話！」

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早前內地一段殘忍對待狗隻影片，在網上被傳得沸沸揚揚。在影片中，一隻年幼的柴犬被綁在椅子旁，然後一名男子手持鐵鉗，聲稱要將尖牙拔掉。隨後，有人發現有路邊有隻牙齒全被拔去的狗隻，雖然兩者不是同一隻，但事件仍引起網民激烈討論。

【慎入，圖片可能引起不安，請留意！】

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