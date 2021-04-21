7.4kg貓貓摸腿勾引老公　豐滿小三回頭望　媽表示輸得心服口服

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-21 08:00

當喵星人入屋後，誰是小三，看來真是說不準。 這是一個正印被小三搶去地位的故事！媽媽將老公「出軌」照片分享到社交平台上，希望大家來評評理。沒想到網民看到後，都表示究竟誰是小三呢？媽媽應該心知肚明。

媽媽看到家中肥貓在勾引自己老公，但卻表示輸得心服口服。

這個令人哭笑不得的畫面，由網民Connie Chang所分享出來。只見一隻肥貓背對鏡頭，卻緊緊依偎在男子大腿旁。媽媽在旁看到老公「出軌」，但又無力還擊，因為這小三身材實在太好，媽媽表示自愧不如，只好讓位給這小三，「去吧！都給你睡……」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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媽媽表示，雖然Momo搶她老公，而且每天過着耍廢的日子，也不來幫忙做家事，但牠還是全家人的最愛。去年，Momo突然生了一場病，要去動手術兩次，這令爸媽很是心疼，幸好最後平安沒事，現在健康狀況也穩定多了。

在經過開刀事件後，Momo的小三地位變得更加穩固。媽媽更逗趣地表示：「爸爸每天都要抱著進房睡覺說說情話！」但是，只要牠健康快樂，無論多廢多懶都沒關係，永遠是爸媽的摯愛！

▼▼同場加映：不少人都認為，貓咪是沒法訓練的。但如果涉及食物的話，喵星人會讓步，學習如何召喚食物呢？這隻聰明的貓咪叫妃姐，貓奴媽媽早前便訓練了牠一個技能，只要牠這樣做便有肉肉奉上，結果妃姐樂此不疲，不斷召喚肉肉！▼▼

【點擊圖片放大看，究竟貓咪妃姐做了什麼令媽媽後悔呢？】

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▼▼這隻生活在台灣台中的黑白貓叫「阿賓」，牠從小就由一隻唐狗陪伴成長，因此成長後牠的舉動都與狗狗十分相似。不過，除行為舉止外，牠還有一個特徵都和狗狗十分接近。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟這隻貓咪阿賓有什麼特徵，令網民覺得牠真的十分像一隻狗】

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