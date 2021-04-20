寵物節｜唐貓被柴犬咬死　網民質疑「狗點夠高咬」　貓主6點反駁

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-20 18:39

「香港寵物節2021」日前發生悲劇，一隻柴犬涉嫌當場咬死5星期大的小貓「卷卷」。事件引起網民熱烈討論，有網民為卷卷慘死深表同情，聲討狗主，但同時亦有網民質疑貓主Gloria亦有責任。網民更提出6大質疑，例如指為何不將卷卷放入貓籠，間接導致悲劇發生。

Gloria日前帶同卷卷在寵物節上班，最終牠不幸被柴犬咬死。（受訪者提供）

日前有柴犬涉嫌在寵物節當場咬死5星期大的小貓卷卷，連日來不同的貓狗主紛紛在各大社交平台討論，當中有網民表示，要柴犬主人承擔責任，盡快出來交待事件，還卷卷一個公道。與此同時，有網民不明白事件，無法理解卷卷主人為何要帶幼貓到人多狗多的寵物節，又不將卷卷放入貓籠等等，向貓主Gloria提出6大質疑！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾卷卷主人Gloria接受《香港01》訪問時，逐點回應網民6大質疑。點擊圖片放大看▾▾▾

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Gloria指一家人對卷卷突然離世傷痛不已，她早前曾表示，「如果我早知會咁，我就算要請假無埋份工，都唔會帶佢去」，現時她只希望能盡快為卷卷討回公道，之後將牠火化，再帶回家。

同場加映：柴犬涉嫌咬死5星期大的小貓「卷卷」一事引起網民熱烈討論，當中有網民疑不滿有狗主將責任推卸到卷卷主人身上，指她「無好好睇住隻貓」造成慘劇。該網民更揚言已在全港5區，放置「好味嘅朱古力」來毒狗復仇。

▾▾▾卷卷主人Gloria接受《香港01》訪問時，回應有網民為復仇而毒狗。點擊圖片放大看▾▾▾

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同場加映：幼貓卷卷日前被柴犬涉嫌咬死，狗主凌晨發文道歉，指為事件感到內疚，惟貓主Gloria反指：「好不負責任，到依家都仲講大話！」

▾▾▾點擊圖片放大看，為何狗主道歉，仍遭Gloria指控講大話▾▾▾

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