日本三腳唐貓每朝翹屁屁藏有性暗示？媽親自解密網民暴動：讓我來

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-09 13:14

所謂「貓咪心海底針」，喵星人的行為，實在令人很費解，也充滿着神秘。 在日本，有隻貓咪每朝都會走到媽媽床邊，然後把屁股翹得高高，再用渴求的目光盯着旁邊的貓奴。每當媽媽留意到這舉動時，都會趕緊起床，為牠提供特別服務！

一隻常常翹高屁股的貓咪，牠其實想做什麼？（twitter@kawakimon）

這隻生活在日本的貓咪叫花蜆，牠曾是一隻浪浪，在一次交通意外中失去了右前肢。幸好，在3年前，牠被媽媽救起並帶了回家，從此生命變得不一樣。

花蜆是隻6歲大的小女生，牠個性親人又溫馴。不過，在別人眼中牠有個很奇怪的舉動，就是經常把屁股翹得高高的，很是撩人。當大家相當疑惑為何花蜆會有這行為時，媽媽淡淡兒說出了真相。原來，牠這樣做是有所求，網民即時表示：讓我來吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，貓咪這個翹屁舉動，背後藏着什麼暗示呢？為何會逗得網民這麼興奮】

+ 19 + 19 + 19

當網民得悉原來貓咪花蜆翹屁屁，原來是暗示這需求時，大家都表示很樂意替牠服務！「讓我來吧！」、「誘人的翹臀」、「暗示也太明顯了吧」、「我家貓咪也如此，但每天10次也太密了」、「朕命令你！快做」、「翹得這麼高的屁股，實在太撩人」。

▼▼同場加映：毛孩們平日看似傻頭傻腦，但在關鍵時刻，其實也有心思細膩的一面。台灣一頭橘貓在女飼主懷孕後，隨即對她陪加關懷，化身「護媽狂魔」。日前，該名女飼主清晨因宮縮而痛醒，橘貓發現後立即出動，用窩心驚喜安慰飼主。▼▼

▼▼▼▼▼點擊放大看「咪咪」送浪漫驚喜安慰孕媽的過程▼▼▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

點擊連結看全文：橘貓知道懷孕媽清晨宮縮痛醒 使出暖心招數安慰 網民超妒忌

▼▼同場加映：泰國有隻叫Meeboon的三色貓，牠在當地相當有名，也是網絡上的網紅。現在的Meeboon一臉萌樣，不時托着香腮留下倩影，令網民留下深刻印象。但其實，牠有個公開的秘密，就是在家中牠也要穿着尿片，因牠有着令人心酸的過去。▼▼

【點擊圖片放大看，為何高貴的Meeboon，竟然要穿上尿片！】

+ 23 + 23 + 23

點擊連結看全文：三色唐貓托腮樣子超得戚 近看下半身竟失威穿尿片？真相有洋葱