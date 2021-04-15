貓奴｜解讀主子行為　周圍去廁所代表冇安全感？半夜亂叫可能係…

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-04-15 13:07

貓咪的可愛可以治癒人心，作為新手貓奴，很多人在養貓前也會做很多功課，準備買好貓糧、貓砂、貓窩、貓玩具等等，但其實除了以上硬件的準備外，一些個人心態以及對牠們行為與心理的了解更為重要！

作為新手貓奴，很多人在養貓前也會做很多功課，準備買好貓糧、貓砂、貓窩、貓玩具等等，但其實心理準備卻更為重要！（unsplash）

養貓前你可能會對貓咪充滿幻想，很多東西明明知道卻不做，現在就告訴你3大重要的新手貓奴心態，讓你照顧貓咪可以得心應手！

新手貓奴心態1：絕不棄養 一生一世的責任

養動物是一生一世的責任，千萬不要因可愛而衝動養貓，應該需要先考慮自己的能力、心機和時間。可愛的背後可能是搗蛋調皮，作為貓奴應要先了解貓咪，並且珍惜與主子的每一天，因為你便是牠的一輩子！就算往後的日子裡貓咪有什麼不適或病痛，都需要貓奴的悉心照料。

養動物是一生一世的責任，千萬不要因可愛而衝動養貓，應該需要先考慮自己的能力、心機和時間。（unsplash）

新手貓奴心態2：相處需要耐性

養貓前你可能會覺得貓咪親人又可愛，隨時都可以與你抱抱親親，但事實上並非所有貓都是親人的，有的貓不喜歡與人親近，甚至不喜歡被摸，可能作出忍受、逃走或攻擊的反應。新手貓奴要明白與貓咪相處需要耐性，特別是貓咪初到貴境，難免會有不適應，貓奴應該多加陪伴，了性貓咪的個性，再選擇互動的方式。

新手貓奴心態3：仔細觀察一舉一動

很多人都覺得「Cat's Logic」是世界上最難懂的思維，其實只要仔細觀察貓咪的一舉一動，你會慢慢了解主子的心！貓咪不會說話，就算感到不舒務也不會說，最多只會喵喵叫，作為貓奴應該多留意貓咪的行為，例如牠會否感到肚餓，或是想要玩耍？特別要留意貓咪的異常行為，因為有可能是貓咪的不適而引起的，例如突然排尿頻密、多嘔吐等等。

只要仔細觀察貓咪的一舉一動，你會慢慢了解主子的心！（unsplash）

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