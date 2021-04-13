張敬軒3700呎豪宅開音樂會　哥基、緬因貓才是屋主　超歎生活公開

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-04-13 12:41

張敬軒昨日（12/4）凌晨在Instagram上開直播，跟大家一同欣賞專輯《The Brightest Darkness》第二首派台歌《Sweet Escape》的MV，隨後還舉辦一場線上音樂會為歡眾送上驚喜。 張敬軒先後在後花園與馮允謙（Jay）、在書房與林家謙演出，場地非常有古典風味，其實這場音樂會正正就在張敬軒位於薄扶林玫瑰邨的百年大宅舉行！

軒仔無預警開線上音樂會，仲要請到馮允謙同林家謙做嘉賓。

張敬軒這場小型音樂會在張敬軒位於薄扶林玫瑰邨的大宅舉行。他對文物、古董情有獨鍾，其大宅的家俱均古色古香，猶如電影片場般美輪美奐！整間大宅都帶著濃烈的復古風格！這間大宅屬於香港大學轄下的文物，由他遇見這間大宅，到正式租下來居住，前後經歷了5年時間。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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張敬軒在2019年曾經參與TVB電視節目《軒仔與他的產地》及其YouTube頻道均帶觀眾「參觀」了他的位於薄扶林玫瑰邨的大宅！張敬軒是愛寵之人，家裏目前養了哥基犬「妹妹」和緬因貓「Leslie」，他介紹大宅之餘，亦為大家介紹牠們。據網上資料，這棟薄扶林玫瑰邨的大宅佔地3,731呎，有一個超大的花園，妹妹可以在花園裏自由散步，活動空間和環境絕對比XXL級的狗公園還要好！

▾▾▾點撃圖片放大：帶你參觀張敬軒復古風大宅▾▾▾

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至於貓咪Leslie雖然不便外出散步，不過牠獨佔寬敞的大廳，在古色古香的窗邊看風景，也過著10級寫意的貓生！

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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受疫情影響，Janice Man近日減少外出，不時在家做運動，更令其豪宅設計曝光於大家眼前！其實在較早時間，Janice Man愛犬小黑的Instagram亦不時拍攝到屋內的裝潢，顯露出與別不同的氣派。

▾▾▾點撃圖片放大：窺探Janice Man愛犬的奢華生活▾▾▾