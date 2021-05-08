貓狗美容2021｜有志成為寵物美容師必看！本地10間機構課程一覽

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-05-08 07:00

不少人都會把寵物視作家人，甚至希望在寵物相關的行業發展，寵物美容便是其中一種。 《香港01》搜羅坊間有開設寵物美容及寵物美容C級（入門級）課程的機構，供有志學習這門手藝的人作參考，和你分享2021年最新寵物美容課程資訊。

(示意圖)

雖然香港至今仍然未有為寵物美容師訂立發牌制度，但業界一般沿用日本的發牌制度，為寵物美容師以經驗分為：A、B、C三級，而Ｃ級資格（入門級）則是不少寵物美容師招聘的最低要求，不同級別的資格亦會影響日後的晉升機會。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本港有不少機構都有開辦寵物美容課程，想成為寵物美容師的朋友，不妨參考一下他們開辦的課程。

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香港本地有不少機構舉辦寵物美容的課程，除了最基本的C級證書和基礎寵物美容課程外，現已有機構開辦B級或最高的A級證書，不過市場上同等課程的收費卻相差甚遠。由於香港未有針對寵物美容機構的發牌機制，可能直接影響證書的認受性。以下的10間機構均為坊間較有信譽的機構，有志從事有關行業的人士可供參考。

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▼▼同場加映：有養寵物的朋友都知道，牠們的食物需要嚴格控管，不僅需要零調味，連食材都需要嚴厲把關。隨著時代的更迭，有許多毛主人開始親力親地為毛小孩加菜，所以今天編輯特別邀請知名寵物食品品牌「怪獸部落」，來分享毛孩的禁忌食物，這些食材千萬要注意喔！▼▼

按圖先查看寵物有哪些食物是絕對不能碰的▼▼▼

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