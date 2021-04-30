寵物健康｜大狗易有胃扭轉發病快且致命　飯後7個異常狀況即送院

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-04-30 08:02

狗狗口吐白沫，沒什麼精神，看起來就是簡單的消化不良，但也可能是致命的消化不良！狗狗胃扭轉，一種發病快而且致命的疾病。一般患病之後就是跟時間賽跑，主人遲了一點送到醫院，狗狗都會錯失治療的最佳時機。這種疾病在大型犬間患病率並不低，主要和狗狗的飲食習慣，和主人錯誤的習慣有關，一起來看看這種能夠快速殺死金毛、德牧、哈士奇的恐怖疾病。

狗狗胃扭轉就是胃被打了個結，食物沒辦法正常消化

胃扭轉（Gastric Dilatation Volvulus，GDV）就是腸與胃之間的位置發生扭轉，像打了個結，導致食物不能下行到腸，堆積在狗狗胃中。因為胃部被打了結，胃部消化食物產生的氣體也沒辦法排除，導致狗狗的胃部會不停脹大。當狗狗腹部異常膨脹，還會壓迫到心臟、肺部等其他重要器官，導致正常的血液流動受限制。時間一長，旁邊的腸道開始壞死。胰腺沒有充足的氧氣，可能會開始產生對身體有害的激素。

狗狗患上胃扭轉後，腹脹的情況每分鐘都在惡化，等到肉眼可見時，已經腹部已經脹大到像個球一樣。

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大型犬（深胸犬）的身體結構，導致牠們更易患上胃扭轉

永遠不要輕視胃扭轉，不然牠立刻奪走狗狗的生命。

在AVMA的一項調查裡，即使狗狗被送到醫院治療，醫生採取了所有能夠用的方法，但30%的狗狗也救不活。而就算狗狗這次逃過胃扭轉的魔爪，牠們再次患病的機率也會增加。

1994年一項調查研究《犬胃擴張扭轉的危險因素分析》發現，胸部較深而且窄的大型犬，比較容易患上胃扭轉，比如大丹犬、聖伯納犬、杜賓犬、威瑪獵犬、德國牧羊犬等。而且研究人員發現，狗的年齡和體重也是影響狗狗胃扭轉的重要因素。老年犬和過胖的狗狗患病率更高。

當然，寵物醫生表示還有其他原因：狗狗吃飯狼吞虎咽、吃飯後亂跑亂跳，壓力大等。

▼如何第一時間識別狗狗胃扭轉？（按圖看清👇👇👇）

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治療狗狗胃扭轉

不需要你做什麼，趕緊送到醫院，讓寵物醫生救治。

但術後照顧需要主人花一點心思，畢竟胃扭轉的複發率挺高。狗狗吃的東西不要太熱，溫溫的就好！吃完之後，要讓牠們有充足的時間休息，不要讓牠們跑跳。

養成日常好習慣，真的很重要

1、正常狗狗不需要架高食盆

網上不少商家為了蠱惑主人買狗碗，各種無腦吹捧：狗碗又低又輕又矮，吃飯喝水到處走，弄得一地都是，狗狗吃飯也不舒服。但是狗狗幾千年前到現在，都是低頭吃飯的，根本沒必要強行改變牠們的進食習慣，降低低頭的頻率。架高食盆會讓狗狗吃飯更快，吃進更多空氣導致胃扭轉。

如果不是寵物醫生建議的，狗狗因為腿部、脊椎等疾病需要架高食盆，主人還是尊重狗狗原始的進食方式。

2、用慢食碗減緩狗狗吃飯速度

給狗狗買一個慢食碗，降低狗狗吃飯的速度，避免狗狗吃得過快消化不良，或者患上胃扭轉。

3、科學餵養狗狗

一項對1600多隻狗狗的調查中發現，不正確的餵食方法，比如主人一天只餵一頓，狗狗患上胃扭轉的風險更高。狗狗吃飯不會自我控制，但主人只要經過一小點改變，就能讓牠們吃得更健康：少食多餐餵食，一天只餵一頓狗狗更容易患上腸胃疾病，一天餵兩頓或三頓更好；清淡餵食，總的來說很多人吃的東西狗狗都不適合，除非都是水煮或者蒸的，不放額外調料；狗狗吃飯或飯後不要讓牠大量喝水；狗狗飯後要休息至少半個小時，再出門運動；用慢食碗減慢狗狗吃飯速度。

進行胃扭轉預防性的手術，有用嗎？

關於狗的胃扭轉問題已經進行了很多研究，Przywara、Abel 和Shott研究中表明，胃切除可有效預防犬的胃擴張扭轉。但是，這項手術並不能保證狗狗以後永遠不會發生胃扭轉。而且這種手術還存在一些併發症的風險。還可以進行預防性手術，但因為手術的複雜程度不同，效果不同，費用也不相同。但不是做胃固定法以後就萬無一失，只是降低了病發的機率而已。所以還是日常健康的生活小習慣，更能預防狗狗胃扭轉。

狗狗經常一開心就活蹦亂跳，但剛吃完立刻運動真的有風險！分享這篇文章，給身邊養大狗的主人，提醒一下吧！

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