消委會20款狗罐頭評比　平價品牌也有高評分　附7大寵物飲食貼士

每個狗主都希望家中毛孩健康成長,不少人在餵乾糧的同時,也會餵罐罐作為獎勵,甚至有狗主用濕糧取代乾糧作為毛孩主餐。 現時坊間狗狗的罐頭或盒裝濕糧款式相當之多,有些更是標榜可作為主食罐。作為狗主的你,是否也為挑選合適罐罐而苦惱。消委會近日便將坊間20款狗罐頭營養成分,作了比併,更作出了綜合評分,讓你在選購罐罐時,有多一個參考指引。

這次消委會共檢測了20款供狗隻食用的罐頭或盒裝濕糧,當中包括15款為全營養的寵物食品,以及5款為補充性寵物食品,即副食罐。

消委會評測中,有部分主食罐維他D含量不足,長遠或會影響狗隻骨骼健康,因此在選購時,要加倍留意食品中相關營養素的含量。►毛孩子有IG了,來追蹤我們吧!

消委會測試的20款主要供狗隻食用罐頭或盒裝濕糧,結果逾8成狗用主食罐微量營養素和氨基酸含量未符國際建議,長遠或影響狗狗骨骼及心臟健康。

另外,在樣本中,ZIWI Peak 鮮肉狗罐頭 - 羊肉配方Lamb Recipe (All dog breeds and all life stages)和K9 Natural Hoki & Beef Feast - For all dogs and life stages兩款歡頭,檢測出有微量的三聚氰胺,但分量仍符合歐盟法規未有超標。

因此,選購罐頭時,一定要細心閱讀相關的營養標籤,在遇上疑惑時,可向獸醫咨詢意見,以確保能給狗狗吃到營養衡均的每餐。

