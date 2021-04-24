狗狗冷知識｜有零食吃才聽指令？教你3步驟淡化誘餌正確訓練方法

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-04-24 08:02

「你的狗狗能聽指令坐下和等待嗎？」 「有零食的話什麼都可以，沒有零食牠就裝作聽不到！」

食物獎勵用不好，就成了狗子要脅我們的把柄。

有些狗狗甚至想出了更絕妙的方法，比如訓練定點的時候，有事沒事往尿墊上跑，做假動作騙吃的。

誘惑和獎勵訓練，是一種簡單快速教會狗狗新技能的方式。通過零食作為誘餌，引導狗狗做出相應行動，然後給予獎勵，這種訓練方法養狗的都懂。

最初這種方法特別有效，但主人們常常很難將手中的零食拿走，單獨使用手勢指令或口頭指令。如果只有手上有零食的時候狗才聽話，那麼你很可能弄錯了極其關鍵一步。

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狗狗在訓練主人？

用零食引導狗狗作出行動，這個操作應該不用教，各位主人都會熟練操作。貪吃的狗狗眼神會緊緊盯著你手中的零食，進一步配合到身體的移動，各種坐下、趴下、翻滾、跳躍、站立都輕而易舉的達成，主人們感覺自己就是一個天才馴獸師，沒有教不會牠的動作。

然後主人們接下來會嘗試把零食去掉，再引導狗狗做同樣的動作。狗狗剛開始以為你的手中還有零食，於是積極配合，但是當牠做完之後發現並沒有零食，牠會覺得「好像有點什麼不太對勁」。

主人們會以為狗狗完全掌握新技能，不用零食也會做，空手去引導狗狗做動作而不給獎勵。被騙了好幾回的狗狗突然明白，你這不是把我當猴子耍？於是狗狗漸漸就不願意配合了。

狗狗不聽指令怎麼辦？那就重新祭出大殺器——零食。零食又重新回到我們的手裡面，狗狗看到了這個無比誘惑的小東西，牠又變得非常「聽話」。

這種方式，究竟是我們在訓練狗狗，還是狗狗在訓練我們呢？

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誘惑和獎勵的過渡環節

誘惑，是把零食作為誘餌，先給狗狗看到，通過牠對零食的喜愛引導牠完成相應動作，然後把這個誘餌給牠吃掉。

獎勵，是狗狗做了正確的事情後，我們拿出一個小獎勵給牠，讓牠小腦袋瓜認為「原來我聽主人的指令做事可以有獎勵」。

從「誘惑」到「獎勵」，我們需要給狗狗一個過渡的過程。

正確的方式是，當我們用零食進行了誘惑訓練之後，再使用沒有零食的手進行同樣的行為引導，如果狗狗同樣做對了，我們必須掏出零食給牠作為獎勵。

即使沒有獎勵，狗狗也願意配合你的手勢指令後，就可以添加口頭指令。簡單地口頭提示，等一下，然後再給出手勢指令。當牠做到你所要求的行動時，一定要及時獎勵狗狗，牠將學會這個口頭提示代表著這個行動要求，以後就可以直接用口頭指令。

淡化誘餌的三個步驟

儘快地淡化誘餌對訓練很重要，狗狗需要的是建立和主人的信任，而不是一味聽從大腦對食物的本能衝動。要讓狗狗需要明白，誘惑和獎勵是兩個不同的東西，但無論是哪一種方式，只要聽從指令就能得到獎勵。為了幫助牠理解這一點，請分開三個步驟逐步淡化誘餌：

淡化誘餌三個步驟（點擊下圖看清！👇👇👇）

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獎勵的時候，不要總是給固定的獎品，更換不同的獎勵給牠驚喜。生活有各種各樣的驚喜，才會讓狗狗更期待，今天的獎勵是雞肉條還是狗餅乾呢？

簡單來說：空手套白狼，對狗來說是行不通的，要給狗狗不斷創造驚喜獎勵，牠才會每次都對指令充滿動力。只要把握好獎勵的時機，狗狗就會每次都聽我們的，絕不猶豫！

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