狗狗冷知識｜邊境牧羊犬太聰明反而易出意外？養牧羊犬必注意3點

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-04-17 08:02

邊境牧羊犬號稱最聰明的狗狗，容易理解人類的指令，而且乖巧，因此可能每個社區都會有一隻邊牧；被我們簡稱為狼狗的德國牧羊犬，是警察、消防還有士兵們的好戰友，被訓練為工作犬而為人民服務；英國古代牧羊犬作為大型犬，對指令的高度服從……這些狗狗都屬於同一分組，牧羊犬組。因為牧羊犬們必須通過溫和的交流，來控制其他動物，而不是使用武力，所以牧羊犬們的智商非常高，要充分地駕馭牠們也絕非易事。

牧羊犬種包含什麼犬種？

常見的牧羊犬種：德國牧羊犬、蘇格蘭牧羊犬、邊境牧羊犬、喜樂蒂牧羊犬、英國古代牧羊犬、比利時牧羊犬、荷蘭牧羊犬、澳洲牧羊犬等。這些品種有不同的外貌和個性，但也有很多共同點。從身體素質上來說，牧羊犬往往有運動天賦和長長的毛髮禦寒，以便適合在各種天氣下戶外工作。雖然說每隻狗有自己的特點，但牧羊犬往往超級聰明，並對牠們的主人非常忠誠。

聰明的牧羊犬看起來很符合一些主人的期望，但是聰明不一定就容易養，如果主人駕馭不了牠的聰明，就會被牠駕馭。養一隻牧羊犬，主人要注意這些問題。

▼養一隻牧羊犬要注意這3點（按圖看清👇👇👇）

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像所有的狗一樣，牧羊犬受益於耐心、訓練和大量的愛。牠們會用一生的快樂和愛來回報你。有一點是肯定的：和一隻牧羊犬生活一起不會無聊！

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