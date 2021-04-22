吳婉芳二仔Lynus幫貓狗籌款　4件事看清　最暖健身教練有多愛狗

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-04-22 13:32

前港姐亞軍吳婉芳近年甚少在媒體上露臉，至去年她為女兒胡智晴（Helene）慶祝生日，其合照被二仔胡智同（Lynus）上載到Instagram，令大家重新留意到吳婉芳及其子女的生活！ 當中二仔Lynus就最受人關注，他星期日在Instagram分享教健身幫貓狗籌款的照片，不少人都大讚他有愛心，其實除了幫動保機構籌款，他經常在背後幫助無家可歸的狗，是位百分百爆肌暖男！

吳婉芳有三名子女，其中二仔Lynus最活躍於社交平台，作為一位專業健身教練，他時常在Instagram大曬肌肉照。加上他是位愛狗暖男，不時會上載跟愛犬的合照，成功擄獲很多女粉絲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

星期日（4月18日），Lynus在社交平台上載活動照，原來他開班教授高強度間歇訓練（HITT）幫動保機構籌募善款。原來他不單止喜歡狗狗，平日亦不時會出手幫助無家可歸的貓狗，是位愛心十足的暖男！

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吳婉芳與三位子女現居住於大坑道樓高八層的獨立屋，其總面積達1832平方米（約2萬平方尺），其地面為停車場，一樓為會所及泳池，其餘六層均為房間，頂樓則為空中花園！Lynus還不時在IG大曬狗狗們的奢華生活！

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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受疫情影響，Janice Man近日減少外出，不時在家做運動，更令其豪宅設計曝光於大家眼前！其實在較早時間，Janice Man愛犬小黑的Instagram亦不時拍攝到屋內的裝潢，顯露出與別不同的氣派。

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