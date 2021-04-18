唐狗｜爸熟睡時窒息　默念南無阿彌陀佛　開眼見60kg黑黃無常嚇呆

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-18 08:05

如果睡覺時突然無法動彈，你會有什麼反應嗎？ 台灣有狗主在社交平台表示，日前睡到一半時，突然覺得呼吸困難，胸口像被重物壓住，同時無法大叫及動彈。他懷疑自己被鬼壓床，非常害怕，不停默念「南無阿彌陀佛」。之後他成功張開雙眼，竟然看到面前嚇人一幕！

狗狗們個性乖巧，感情很好。（受訪者提供）

狗主馬晨祥接受《香港01》訪問時表示，家中養有三隻狗狗，分別叫「哥哥」、「妹妹」及「乖乖」，牠們都是從小收養。哥哥跟妹妹是馬晨祥跟人領養，乖乖則是相隔半年後，某天被人裝在紙箱內，丟棄在他家門口，那時乖乖只有一個多月大，而紙箱內只有一條破爛毛巾：「牠們第一天來到家中，就跟我一起睡，至今已經九年多。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

爸爸早前有日睡覺時，無故感到難以呼吸，而且動彈不得，他隨即默念「南無阿彌陀佛」。不久，爸爸感覺到身體終於可以活動，他張開眼睛一看，被眼前的「黑黃無常」嚇呆！

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網民看到照片後紛紛表示，「分明是牠們3個救你的XD」、「虎視眈眈看著你，是要餵飯了沒～」、「貪吃鬼壓床」、「怨念很深的餓狗」、「餓死狗的怨念總是比較深，不用害怕，打開罐罐就解決了~南無觀世音菩薩保佑你~」、「原來除了鬼壓床，還有狗壓床、喵壓床」、「快笑死什麼北有戰鬥陀螺」、「天啊，死亡凝視真實版」、「人家是遇到黑白無常，你是遇到黑黃無常」。

▾▾▾同場加映：台灣有網民剛搬了新家，沒想到女兒連續幾晚，在睡覺時像是被不明東西壓着，喘不過氣來而且動彈不得。媽媽大為緊張，決定熬夜也要查出真相。結果順利地揪出兇手，原來就是牠！▾▾▾

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點擊連結看全文：惡霸犬｜搬新家後女兒稱遭鬼壓床喘不過氣 媽熬夜緝35kg真兇

▾▾▾同場加映：台灣有位媽媽日前睡到半夜懷疑鬼壓床，半夢半醒間不單發現無法呼吸，而且想想尖叫也叫不出聲來！她睡醒看房間的CCTV，發現全都是家裏的柴犬搞鬼！▾▾▾

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