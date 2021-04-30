暖爸為貓咪製作豪華房子　除了大床、玩具外　還有煲劇神戲？

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-30 13:09

貓咪的幸福，就是你的幸福。所以不少貓奴，都無條件地為主子付上最好一切。 這個暖心的為貓咪付出故事，來自美國Bryan Davies的一家。早前，Davies與家人在收容中心裏，領養了一隻貓咪Wyatt回家。雖然養的時間不長，但Davies已觀察到貓咪Wyatt有自己獨特的喜好！原來牠最喜歡，就是靜靜觀看窗外的大自然風光！

Bryan Davies一家最近才從收容所裏，領養了一隻迷人的小貓咪Wyatt。牠是隻充滿好奇心的貓，對身邊的事物都感到很有趣。但根據Davies觀察，貓咪Wyatt最喜歡的，就是透過窗子遠望飛鳥與松鼠的一舉一動。

只是，冬天的到來，令窗外的小動物少了許多。這也令貓咪Wyatt顯得有點鬱悶。這天，Davies打算收拾房子，並留意到樓梯底的空間，很適合為貓咪建小屋，而在佈置的時候，Davies更貼心的為貓咪Wyatt準備了這東西，希望貓咪喜歡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟Davies為貓咪Wyatt在牠的小蝸居裏準備了什麼？】

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Davies笑着表示，看來Wyatt很喜歡牠的私人空間。牠現在會花不少時間看牠的電視節目，行為像一個人類。雖然，Wyatt不會廿四小時都待在小房子裏，但牠真的喜歡這屬於自己的小天地。

花了這麼多時間與心血，為Wyatt建起的小屋，最終換來滿意的效果「貓咪喜歡」，這令Davies感到心滿意足。Davies更表示，「我們全家早當Wyatt是好朋友，是不可分割的家人！」

▼▼同場加映：生活在美國南卡羅萊納的狗主Johnathan Lower，最近搬了新家。他留意到新家的樓梯底有個儲物室可以用來放雜物，但Johnathan認為這位置，正好適合作為金毛尋回犬Teddy的家，於是親手改造成給狗狗專用的天地。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟這間小狗屋裏，有什麼令網民大為驚喜的設備？】

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▼▼同場加映：在台灣，有網民為愛犬，花了足足一個月時間建起專屬於狗狗的豪宅。當愛犬進入新狗屋時，興奮得瘋狂跑了10圈，最終累趴在窗邊。這時牠似乎看到爸爸在替牠拍照，但牠卻用一臉鄙視的樣子望着，像是在說：我有新房子了，你有嗎？▼▼

【點擊圖片放大看，究竟酷羅看到自己的新房子時，有什麼反應呢？】

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