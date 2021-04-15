唐貓Ｘ暹羅貓｜前主人告誡：這貓超愛男人　媽以為說笑養半年後悔

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-15 08:05

如果愛貓是綠茶婊，你有什麼感受？ 外國有貓主在社交平台表示，多年前領養一隻唐貓混暹羅貓的貓咪「咪幾」，那時她獲前主人告誡「牠很愛男生，會讓主人很吃醋」。媽媽起初沒有特別上心，惟半年後後，她開始明白前主人的叮囑......

咪幾有一張童顏臉，成功俘虜許多男生。（Instagram@mysticthesassycat）

貓主Linda Chen接受《香港01》訪問時表示，咪幾是一隻雌性貓咪。牠現時已經8歲，但樣子仍很精靈可愛。當初牠一歲時，Linda就從前主人家領養牠，那時前主人還特別傳簡訊給她指「咪幾很愛男生，會讓她很吃醋」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽不以為意，半年後貓咪漸漸長大，愛男生的行為越來越明顯，媽媽才洞悉前主人的這翻話的真正含意……

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媽媽指，咪幾真的太偏愛男生，自己現時在家中只能當鏟屎官及餵飯專員：「這就是一個小三扶正的故事，但能看到他們相處融洽的情境，也感到很幸福。現時家中有三隻貓，牠們都會跑去黏男友，巧合的是他無再出現過敏症狀，可能治療過敏就是養多幾隻貓吧！」

▼▼同場加映：台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，起初都沒有想過給牠一個家。但後來因擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。▼▼

▾▾▾點擊圖片觀看浪浪咪咪入屋後，令主子後悔收編的過程！▾▾▾

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毛孩們平日看似傻頭傻腦，但在關鍵時刻，其實也有心思細膩的一面。台灣一頭橘貓在女飼主懷孕後，隨即對她陪加關懷，化身「護媽狂魔」。日前，該名女飼主清晨因宮縮而痛醒，橘貓發現後立即出動，用窩心驚喜安慰飼主。▼▼

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▼▼同場加映：泰國有隻叫Meeboon的三色貓，牠在當地相當有名，也是網絡上的網紅。現在的Meeboon一臉萌樣，不時托着香腮留下倩影，令網民留下深刻印象。但其實，牠有個公開的秘密，就是在家中牠也要穿着尿片，因牠有着令人心酸的過去。▼▼

【點擊圖片放大看，為何高貴的Meeboon，竟然要穿上尿片！】

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