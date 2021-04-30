導盲犬疑被虐待風波　三日內再爆一宗　疑遭訓練員強推落扶手電梯

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-30 18:19

日前社交平台Facebook瘋傳一段疑似導盲犬受虐的影片，引起網民關注，紛紛指責訓練員虐狗。誰知導盲犬被虐風波一浪接一浪，昨日（4月29日）再次有網民在Facebook發放另一條導盲犬疑似受虐的影片，片中導盲犬受訓時懷疑遭訓練員強行推落扶手電梯，眼利網民憑著影片中的一個背囊，揭開訓練員身份。

導盲犬受訓時，疑遭訓練員強推落扶手電梯。（Facebook影片截圖）

有網民在Facebook上載一段影片，片中可見兩位疑似是導盲犬訓練員及寄養家庭的男士，正在訓練約5個月大的導盲犬做「扶手電梯訓練」。影片開端見到一個揹著綠色背囊、背向鏡頭的訓練員，將導盲犬強行推至扶手電梯，逼牠落電梯，同時另一名男士，則在前方幫忙拉扯狗繩，期間狗狗不停掙扎，抓住地下，堅拒行落電梯。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當狗狗雙腳踏在扶手電梯上時，訓練員說出指示「好，企定，唔好郁」，之後鬆開兩手。導盲犬就跟著寄養家庭男士落電梯。網民紛紛指導盲犬懷疑被虐待，並憑著片中訓練員的綠色背囊，揭開訓練員身份。

▾▾▾導盲犬訓練期間疑似被虐，點撃圖片放大看，訓練員的身份！▾▾▾

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▾▾▾日前網上瘋傳導盲犬疑受訓時走錯方向，被女訓練員用力拉扯狗繩，一度凌空半秒，點撃圖片放大：看影片截圖▾▾▾

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《香港01》記者曾致電香港導盲犬服務中心查詢事件，中心指將於明天（5月1日）召開記者會，統一回應網上短片事宜。

影片在Facebook上引起不少網民反感，懷疑導盲犬在訓練期間受到虐待，網民異口同聲指「狗狗都未ready，點可以推佢去扶手電梯」、「嚇親隻狗啦」、「不如拉個個人都試下比人綁住條頸，再格硬拉係咩感受，宜家係教佢，無耐性愛心格硬黎，佢只會愈黎愈驚，唔係急就有用」、「搞到狗狗有心理壓力」、「大家真係一人一封信去投訴，救救導盲犬」、「訓練員應該接受訓練先」、「拔苗助長」。

▼▼同場加映：日前（4月15日）被一輛白色私家車撞倒，導致左腳骨折、胸骨斷裂，送醫兩日後傷重離開。大耳的車禍令區內的街坊大為憤怒，紛紛斥責車主撞傷大耳後，竟然站在人群中旁觀，默默看著街坊送走大耳，最後不顧而去，行為冷血。▼▼

▾▾▾大耳被白色私家車撞傷一刻曝光，點撃圖片放大：看車CAM片段截圖▾▾▾

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▼▼同場加映：「香港寵物節2021」日前竟發生了柴犬咬死貓B的慘劇，事件引起了社會的關注，而著名訓犬師Eric Ko就此事分享了一段YouTube影片，教導狗主3招預防方法，希望能避免同類的事情再次發生。▼▼

【▾▾▾點擊圖片放大看：星級訓犬師Eric Ko教你3招防止意外發生▾▾▾】