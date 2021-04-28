網傳導盲犬訓練期間疑被虐待　女子用力扯繩轉身　狗狗凌空飛

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-04-28 16:04

導盲犬自幼便開始接受訓練，無私地為視障人士付出，助他們引路。然而，昨日（4月27日）在社交平台facebook瘋傳一段疑似導盲犬受虐的影片。 片中導盲犬懷疑在受訓時走錯方向，而被女訓練員用力拉扯狗繩，一度凌空半秒。影片流出後引起不少網民關注。有指該訓練員隸屬「香港導盲犬服務中心」，《香港01》正向中心了解詳情，至截稿前仍未收到回覆。

導盲犬受訓時疑似被虐待，上半物被用力拉扯凌空半秒。（facebook影片截圖）

有網民在社交平台facebook上載了一段影片，片中有位女性帶著灰色眼罩，手拖著一隻佩帶「導盲鞍」及身穿「紅色背心」黑狗，疑似導盲犬做訓練時被拍攝到的片段。影片開端見導盲犬疑似走錯方向，該名女性隨即把身體往後傾，用全力拉扯狗繩，迫使牠回頭，期間狗狗尖叫一聲、上半身曾凌空片刻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾導盲犬訓練期間疑似被虐待？點撃圖片放大：看影片截圖▾▾▾

+ 5 + 5 + 5

影片在facebook上引起不少網民反感，並且分享到各大寵物群組，引起大眾關注懷疑導盲犬在訓練期間受到虐待。影片分享不到一天，已經多達3.2萬人觀看，部分網民留言指：「看到好心痛、你沒有愛心不要做了」、「可憐狗狗要照顧盲人已經好大壓力，原來受訓過程係咁受虐」、「嚇到隻狗條尾dup晒！點解用暴力教狗？」、「嘩！咩事呀！虐待動物！狗狗真慘！」

《香港01》正向香港導盲犬服務中心了解，至截稿前仍未收到回覆。

▼▼同場加映：日前（4月15日）被一輛白色私家車撞倒，導致左腳骨折、胸骨斷裂，送醫兩日後傷重離開。大耳的車禍令區內的街坊大為憤怒，紛紛斥責車主撞傷大耳後，竟然站在人群中旁觀，默默看著街坊送走大耳，最後不顧而去，行為冷血。▼▼

▾▾▾大耳被白色私家車撞傷一刻曝光，點撃圖片放大：看車CAM片段截圖▾▾▾

+ 16 + 16 + 16

▼▼同場加映：警方近月接到一位印度女子報案，指她早前帶同狗隻到數碼港道公園散步，狗隻回家後不適，隨後死亡。本地動保團體「香港愛護動物協會」、「救狗之家」近日均在Facebook指出，接獲多宗狗隻前往數碼港後不適的事件。▼▼

▾除了曾進出數碼港，狗狗還有一個共通點，點撃圖片看詳情(附SPCA教你3招防範)▾

+ 11 + 11 + 11

▼▼同場加映：「香港寵物節2021」日前竟發生了柴犬咬死貓B的慘劇，事件引起了社會的關注，而著名訓犬師Eric Ko就此事分享了一段YouTube影片，教導狗主3招預防方法，希望能避免同類的事情再次發生。▼▼

【▾▾▾點擊圖片放大看：星級訓犬師Eric Ko教你3招防止意外發生▾▾▾】