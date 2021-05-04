唐貓店長踩孕婦客人肚　聽到「有寶寶哦！要輕輕」　秒做人性舉動

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-04 10:03

有時貓貓的生性程度，是主人無法估計的。 台灣有髮型屋老闆在社交平台表示，日前有懷孕8個月的客人到店洗頭，性格黏人的肥貓店長「麻糬」竟然隨即踩上客人的肚上，媽媽完全嚇呆，即時叮囑牠，客人肚子「有寶寶哦！要輕輕的！」。麻糬聽到後，果真做出聽話舉動！

貓店長麻糬日前踩上孕婦客人的肚上。（受訪者提供）

髮型屋老闆吳小姐接受《香港01》訪問時表示，麻糬現時7歲，非常貪吃，體重已超過7公斤。牠性格親人，最愛趴在髮型屋的客人身上撒嬌，深受他們寵愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前有懷孕8個月的客人到店洗頭，麻糬起初先趴在她的大腿上，後來牠突然轉身，用前腳直接站在客人肚子上，媽媽隨即嚇倒，並跟貓咪說，客人「有寶寶哦！要輕輕的！」麻糬聽到後，竟然即時做出人性舉動！

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網民看到照片後，紛紛表示「守護寶寶」、「這同事很好溝通，真棒」、「同事有認真上班，不給獎金說不過去，罐罐開起來」、「同事看起來也像懷孕」、「腦部干擾小嬰兒長大要乖乖當奴才」、「老闆不加薪嗎？年薪400個罐罐這樣！」、「也太親人了」、「來吧同事請趴在我臉上，我要吸貓」、「可以趴我身上嗎？」、「我家的貓都無情踩踏」。

同場加映：其他唐貓的百厭事件！

【同場加映：外國有貓主在社交平台表示，多年前領養一隻唐貓混暹羅貓的貓咪「咪幾」，那時她獲前主人告誡「牠很愛男生，會讓主人很吃醋」。媽媽起初沒有特別上心，惟半年後後，她開始明白前主人的叮囑......】

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點擊連結看全文：唐貓Ｘ暹羅貓｜前主人告誡：這貓超愛男人 媽以為說笑養半年後悔

▼▼同場加映：在台灣新北市，有隻1歲大的橘貓「已定」因為貪吃，在清晨5時多趁家人沒留意時，吞下了這家中雜物，結果噎到又沒法吐出來，連用鼻子呼吸也成問題。媽媽得知後，趕緊送牠到24小時獸醫診所，幸好最終救回一命。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟橘貓已定吞了什麼進肚裏，令牠幾乎沒法呼吸？】

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