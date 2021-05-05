黑柴犬失控咬婆婆至重傷　Eric Ko點出一個錯誤　人人都可能犯

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-05-05 15:01

柴犬時常帶著天使般的笑容，深得港人喜愛。可惜柴犬的性格固執，主人如果沒有好好教導牠們，可能會引發不少行為問題，例如護食、攻勢，導致不少人棄養。 星級訓犬師Eric Ko早前就接到一位柴犬主人求助，指家中的黑柴Bello有嚴重的咬人行為，全屋家人都被牠咬過，而婆婆還被牠咬至傷重入院，希望他可以出手解決狗狗的行為問題。

黑柴Bello失控咬婆婆，婆婆無法阻止牠扯咬，影片傳來一片驚慌尖叫的聲音。（YouTube影片截圖Eric Ko Channel）

Eric Ko早前在其YouTube頻道「Eric Ko Channel」發布了一段影片，內容是他接到柴犬主人Stephanie求助，曾經訓練一隻曾經有嚴重咬人問題的黑柴Bello。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

主人分享家中監視器影片，指Bello曾失控瘋狂咬婆婆。影片可見，Bello一開始輕輕咬婆婆的手，婆婆隨後拿出玩具、希望可以保護自己。Bello雖然有片刻停下來，但及後就撲到婆婆身上，狠狠咬扯婆婆的手臂，留下了嚴重的傷勢，傷口深及手骨，其他地方亦有傷。

女主人Stephanie在Bello三個月大時接回家，為何從小已經開始飼養的柴犬，會出現那麼嚴重的行為問題呢？Eric Ko指出一個狗主常有的誤會，導致Bello咬人的情況一發不可收拾。

▾▾▾點撃圖片放大，黑柴Bello失控咬婆婆的過程及原因▾▾▾

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網民看完這段影片後，紛紛大讚狗主一家人，部份留言指：「主人一家被咬都冇棄養，抵讚」、「婆婆真係好好呀，就算自己咁驚，都願意教返好狗狗而唔係棄養」、「這家人真的很有責任心」、「感謝Eric Sir悉心教導Bello，睇見Bello同佢啲屋企人感情越來越好，真係好感動」、「Eric先生好有心」。

以上影片內容由Eric Ko Channel授權刊登。

▼▼同場加映：「香港寵物節2021」日前竟發生了柴犬咬死貓B的慘劇，事件引起了社會的關注，而著名訓犬師Eric Ko就此事分享了一段YouTube影片，教導狗主3招預防方法，希望能避免同類的事情再次發生。▼▼

【▾▾▾點擊圖片放大看：星級訓犬師Eric Ko教你3招防止意外發生▾▾▾】

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▼▼同場加映：星級馴犬師Eric在十多年前遇上高冷唐狗Kinki，他憑藉熱情改變了牠的態度，並跟牠成為合作無間的拍檔、家人。轉眼間，Kinki已經年屆17歲，身體機能開始轉差，去年Eric下班回家，牠見過主人最後一面後，安詳離開。Eric面對生離死別，不禁吐出一句：「當然會傷心，其實我只是一個普通人......」

▾▾▾Eric與Kinki相處17載，點撃圖片放大看暖心回憶▾▾▾