布偶貓困廁所半小時　因媽犯低級錯誤　貓奴跪地求饒10萬人讚好

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-05 08:45

喵星人委屈，喵星人心裏苦，但喵星人不說，卻用行動來證明，牠不開心！ 這幕超級有趣的畫面，來自日本貓奴在Twitter上分享。相片中，只見貓奴朝向貓咪合什道歉，相當有趣。而貓咪愁眉苦臉，很是沮喪，像是發生了什麼大事情。當貓奴解釋原因後，網民即表示深感同情，認為要向貓咪道歉外，還要罐罐侍候才可讓主子息怒。

媽媽表示：別生氣，求求你原諒我！

這張在Twitter上得到10萬讚好的相片，由日本貓奴媽媽分享出來。她指這天因為兒子一個小失誤，令布偶貓Emma生氣了！看到貓咪Emma氣呼呼的樣子，媽媽被逗得快要笑出來。但Emma氣在頭上，還是向牠道歉，請牠原諒，以免牠到處便便，這會惹來更大的麻煩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，究竟貓奴做了什麼事，令喵星人如此生氣？不過，只要有罐罐的話，什麼事都可解決吧？▼▼

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Emma一臉委屈的樣子，在網上被瘋傳。大家讚好又轉發，認為生氣是理所當然的事。「沒罐罐放題，絕不原諒！」、「有什麼要好好說，不要生悶氣」、「這個愁爆的樣子，看了令人心痛呀！」、「只不過是半小時」、「開罐罐賠罪」、「沒有什麼是一個罐罐不能解決的問題，如果有的話，就兩罐！」

▼▼日前有網民表示，公司兩個月前突然出現一隻流浪黃貓上門討吃，員工們紛紛伸出援手，定時餵飼。之後黃貓突然神祕消失一天，不再定時上門，誰知一個月後貓咪竟然送上神秘禮物，令員工們非常驚訝！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，黃貓送來什麼大禮，向同事們報恩！▾▾▾

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點擊連結看全文：懷孕唐貓上門討吃後消失 一個月後牠叼著大禮來報恩：拆禮物啦！

▼▼同場加映：在台灣新北市，有隻1歲大的橘貓「已定」因為貪吃，在清晨5時多趁家人沒留意時，吞下了這家中雜物，結果噎到又沒法吐出來，連用鼻子呼吸也成問題。媽媽得知後，趕緊送牠到24小時獸醫診所，幸好最終救回一命。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟橘貓已定吞了什麼進肚裏，令牠幾乎沒法呼吸？】

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