淘寶活體盲盒續賣　記者放蛇查詢　倉鼠賣家企卸責：是速遞的事

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-07 15:21

內地近年興起「盲盒熱」，幾近達到「萬物皆可盲盒」的地步。或許，揭開盲盒那一瞬間，會帶給你驚喜或驚嚇，但如果內裏藏的是活體動物呢？ 四川近日揭發一宗大批貓狗，以寵物盲盒形式被速遞運送。裝在膠籠子裏的小貓小狗都已奄奄一息，極之不人道殘忍，就連央視也出來狠批，這是背離人性的行為。《香港01》寵物頻道發現，淘寶平台上仍有售賣活體倉鼠盲盒，賣家的回應更是令人髮指。

日前成都一家速遞公司，被曝出違規運送160多隻小貓小狗，當中更有4隻小狗死亡，事件引發廣泛關注，「寵物盲盒」的不良銷售手法，再次成為輿論焦點。

雖然，現時有份出售活體盲盒的淘寶和拼多多，不少商家已將相關貨品下架，但貓狗活體買賣仍存在，而龜及倉鼠等小動物，盲盒銷售模式仍可見。記者今日（7日）在淘寶平台上，嘗試聯絡有售倉鼠盲盒的賣家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼點擊圖片放大看，寵物盲盒賣家與記者的真實對答▼▼▼

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雖然，現在於拼多多或淘寶裏，有關寵物活體盲盒的商品好像已沒法搜到，但仍能在這些網購平台上，找到活體寵物的買賣。店家依舊以指將以速遞方式，將寵物送到買家手中。

內地缺乏監管

內地媒體報導，據《中華人民共和國郵政法實施細則》第三十三條第六款規定，禁止寄遞各種活的動物。而這種活體買賣，同時亦涉及寵物防疫等問題，由《中華人民共和國動物防疫法》所規管。

售賣寵物盲盒，屬於售賣寵物，賣家要具有銷售寵物的資格，即具工商營業執照，同時辦理了動物防疫合格證，擁有與實體寵物店同樣的資格條件。但由於缺乏監管，現時網絡平台上的賣家，都未必全都合資格。

請尊重生命，真正喜歡寵物的人，是絕不會助長寵物盲盒的買賣。

▼▼同場加映：不少商人為賺快錢，利用人們的賭博心理，在這個「盲盒熱」的助長下，推出了「寵物盲盒」。雖然年初時，內地媒體已廣泛批評，指這種買賣活動極不人道，但仍是禁之不絕。5月3日晚，在四川成都，有動保人士更截停了一輛運着超過160隻貓狗的貨車，疑是被人當成寵物盲盒出售。事件引起網民極為關注，連央視也發文批評這種買賣是「人性的背離」。▼▼

▼▼點擊圖片放大看，究竟這批貓狗最終命運如何，寵物盲盒生意有多無良▼▼

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▼▼同場加映：在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐下，許多正常的社交活動都未能正常舉行。但廣西玉林的「狗肉節」，卻無視疫情展開。許多狗隻都成了盤中菜餚，令動保人士相當心痛。有動保人士出錢買下在宰殺前的狗狗，只希望能救多少便多少。▼▼

【慎入！圖片可能引起不安。網上流傳今年狗肉節的圖片，狗狗被當成豬牛般被屠宰食用】

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