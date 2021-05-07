唐貓｜爸看輕愛貓照片吸引力跟媽打賭　不到一日銀包即肝硬化

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-07 14:40

有時真的不可看輕主子的受歡迎程度，不然後悔的只會是貓奴。 台灣有貓主在Facebook「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」群組發帖文，指老公一直看輕貓社團的活躍人數，決定跟她打賭，如果愛貓照有每20個like，他就會買１條肉泥給貓貓。誰知大家反應熱烈，不到一日爸爸的銀包即刻肝硬化！

一年過去，Barry成功收服爸爸。（受訪者提供）

貓主Alice接受《香港01》訪問時表示，一年前在馬路撿到愛貓「Barry」，帶回家後遇到「大狗派」的老公反對，「他會對小貓哈氣或嚇牠，更說要丟掉牠」。誰知一年過去，Barry成功收服爸爸，令他抱自己的時間比抱媽媽還要多，Alice不禁笑指老公對她的愛已經消失。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前Alice將Barry與老公的暖心合照放上有逾87萬成員的Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，並寫道「貓爹說每20個讚就買一條肉泥（一包4條），請讚給他私房錢破產，謝謝！」，原來Alice老公一直看輕貓社團的活躍人數，故跟她打賭。最後由於網民反應非常踴躍，不到一日爸爸已經要叫救命，銀包亦完全肝硬化！

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網民看到合照後紛紛笑指「在貓瘋尋找一個買肉泥的機會是否太貓瘋了呢」、「養貓會破產居然是真的」、「貓肉泥版的《婦仇者聯盟》」、「——我是肉條650條分隔線——」、「我喜歡看到別人主子的快樂建築在貓奴的痛苦上，讚爆」、「相信以後他爸不敢再用貓打賭了，哈哈」、「小看了貓友的威力，下次記得改成1000個讚一條」、「來朝聖即將花10萬買肉泥的飼主」。

同場加映：其他唐貓的搞笑事件！

【同場加映：外國有貓主在社交平台表示，多年前領養一隻唐貓混暹羅貓的貓咪「咪幾」，那時她獲前主人告誡「牠很愛男生，會讓主人很吃醋」。媽媽起初沒有特別上心，惟半年後後，她開始明白前主人的叮囑......】

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點擊連結看全文：唐貓Ｘ暹羅貓｜前主人告誡：這貓超愛男人 媽以為說笑養半年後悔

▼▼同場加映：台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，起初都沒有想過給牠一個家。但後來因擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。▼▼

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