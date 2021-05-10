韓國流浪貓討吃　每晚10時神秘消失　街坊打開GPS發現彩虹橋故事

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-10 11:57

或許，每隻貓咪背後都有一個故事，只是未必人人知曉。 在韓國一間美容店裏，職員發現一隻流浪橘貓，每天黃昏6時許，便會在後門附近出現。職員安排了食物給牠，又讓牠坐沙發椅休息。但到了10時許，這橘貓便會離開，並不知所蹤。為了知道貓咪是在哪裏休息，職員將GPS定位追蹤器掛到貓咪身上，最終揭開了一個令人心酸的故事。

韓國SBS電視台的節目「SBS TV동물농장x애니멀봐」，早前分享了一個街坊們與流浪橘貓的催淚故事。故事由一間美容店開始，職員發現有一隻流浪橘貓Sarah，每天黃昏約6時許，便會在後門附近出現。他們買了貓罐頭餵牠，又讓牠進店裏休息，結果這橘貓便老實不客氣的，待在店裏好幾個小時。

只是，每當晚上10時許，美容店要關門時，這貓便會匆匆離開，頭也不會消失在眾人眼前。職員們很想知道這橘貓會去哪裏，於是用GPS追蹤器，終於發現貓咪藏身地點，同時也揭開了一個令人心酸的故事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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現在Sarah每天也依舊到不同店裏閒逛，大家都拿出罐罐和零食給牠，為了不讓牠吃太多，大家在餵過Sarah後，便留下紙條在牠頸上，讓其他人知道牠曾吃了什麼，以便在零食上作出適當的調節。

雖然Sarah每天都過着流浪的生活，但愛牠的人很多，牠一點也不孤單。

▼▼同場加映：韓國某個小鎮，有主人將唐貓「娜比」遺棄，令牠在街上自生自滅。為了生存，牠不停去餐廳討吃，令自己可以勉強溫飽。但最近娜比一反常態，向店家討吃後卻不吃，反而叼着肉急步離開，原來背後是藏着心酸一幕。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主日前在社交平台表示，幾年前將餵養八年的流浪唐狗「花花」帶回家，希望讓牠回家享福。誰知一年前牠患上失智症，完全忘記她，媽媽很是傷心，但仍悉心照顧狗狗。早前媽媽餵飯時，見到花花眼前心酸一幕，隨即淚崩。▼▼

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