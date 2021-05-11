金毛尋回犬怪癖　當電視仇人兩年咬壞兩部　Eric Ko出手神奇教好

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-05-11 08:45

金毛尋回犬以性格溫馴、乖巧見稱，不過牠們年幼的時候會比較頑皮，喜歡咬東西，時常會咬著別人的手腳、衣物，這些都是牠作為尋回犬的天性。有香港夫婦家中養了一隻金毛尋回犬，這隻小金在兩年內竟然破壞了兩部電視，而且整天把電視當作仇人，每次開電視都忍不住想要攻擊，到底牠跟電視機有什麼仇口呢？

金毛尋回犬Moon Moon竟然有破壞電視的情況？（facebook專頁：Eric Ko）

今年4歲的金毛尋回犬Moon Moon，在兩年前開始出現攻擊電視的行為，令到爸爸Anson和媽媽Tammy頭痛不已。每當他們開電視，畫面只要出現狗，Moon Moon都會立即飛撲過去，向著電視不停吠叫►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！這次星級訓犬師Eric Ko出手，幫Moon Moon戒走怪癖！

▾▾▾Moon Moon為什麼當電視是仇人?Eric Ko用什麼方法阻止狗狗破壞電視？點撃圖片放大：看訓犬師出招▾▾▾

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Eric Ko指出，當狗狗有情緒、壓力或感到沉悶，就有機會破壞物件，當中最常見的是咬爛襪子、拖鞋、牆壁、儲物櫃、尿布、沙發等等，狗狗會透過破壞來發洩，或者通過這種手段來得到想要的東西。經過Eric Ko出手幫忙後，金毛尋回犬Moon Moon再沒有破壞電視！

以上影片內容由Eric Ko Channel授權刊登。

▼▼同場加映：黑柴Bello有嚴重的咬人行為，全屋家人都被牠咬過，而婆婆還被牠咬至傷重入院，希望星級訓犬師Eric Ko可以出手解決狗狗的行為問題。▼▼

▾▾▾點撃圖片放大，黑柴Bello失控咬婆婆的過程及原因▾▾▾

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【點撃連結看完整內容：黑柴犬失控咬婆婆至重傷 Eric Ko點出一個錯誤 人人都可能犯】

▼▼同場加映：「香港寵物節2021」日前竟發生了柴犬咬死貓B的慘劇，事件引起了社會的關注，而著名訓犬師Eric Ko就此事分享了一段YouTube影片，教導狗主3招預防方法，希望能避免同類的事情再次發生。▼▼

【▾▾▾點擊圖片放大看：星級訓犬師Eric Ko教你3招防止意外發生▾▾▾】

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▼▼同場加映：星級馴犬師Eric在十多年前遇上高冷唐狗Kinki，他憑藉熱情改變了牠的態度，並跟牠成為合作無間的拍檔、家人。轉眼間，Kinki已經年屆17歲，身體機能開始轉差，去年Eric下班回家，牠見過主人最後一面後，安詳離開。Eric面對生離死別，不禁吐出一句：「當然會傷心，其實我只是一個普通人......」

▾▾▾Eric與Kinki相處17載，點撃圖片放大看暖心回憶▾▾▾