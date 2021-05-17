唐狗｜媽行車線撿到黑色「小老鼠」　養1年驚變30KG巨鼠嚇壞網民

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-05-17 08:00

無論是小孩還是毛孩，有時候他們的生長速度真的驚人。 台灣有一名網民在facebook的群組上分享了兩張自家狗狗的成長對比照，只見原先窩在沙發角落的黑色「小老鼠」竟搖身一變，成了超級巨鼠佔據整張同款沙發，照片在網上引起了熱話。

（受訪者提供）

媽媽劉小姐在接受《香港01》訪問時表示，黑金剛（原名小Q）是家中第四隻收養的狗狗，總是活力十足、性格十分調皮搗蛋，平常家人外出時，其他狗狗都會乖乖睡覺，只有黑金剛會自己尋找樂子，例如：把沙發咬破，然後將海綿咬一口吐一口，還試過咬壞3支電視遙控器、把衛生紙抽完、將報紙撕碎等。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽表示大約兩年前把黑金剛帶回家的時候只有大約兩週大，那時牠最喜歡就是窩在沙發的角落裏，背影就像「小老鼠」般可愛。然而，黑金剛的成長速度竟然如暴風般增長……

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媽媽笑言黑金剛剛到家的時候是比貴婦狗姊姊小隻，因為調皮會被姊姊輕咬，然後就「唉唉」叫，到了現在就算比姊姊大好幾倍，但還是很怕姊姊。

許多網友看完後紛紛留言笑說，「小時候的模樣真像老鼠，長大變狗狗了」、「這姿勢太可愛了！」、「牠好像很喜歡這個姿勢」、「好可愛的小老鼠」、「從小到大動作都一樣，可見很忠心」、「養牠們，家具年年換新」。

▼▼同場加映：美國有一隻流浪狗「Sisu」，連續5次闖入當地一間超級市場，試圖偷走一隻紫色的獨角獸公仔，但每次都不成功，最後一次更斷正，被職員關在商店內。之後職員無奈致電動物服務處的官員，要求到場捉拿小偷，誰知最後結局竟然令人意想不到......▼▼

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點擊連結看全文：流浪狗連續5次闖超級市場偷獨角獸公仔 最後一次斷正結局超暖心

▼▼同場加映：有台灣網民廖先生分享表示，一隻陌生的狗狗，早前在彰化市師範大學附近出現，並跟着他的女友上了電單車，怎樣趕也不願離開。最終，只得帶着狗狗到獸醫診所，可檢查後卻沒找到晶片，卻發現身上有寄生蟲。現在只能暫住廖先生家，並在網上發文看看能否找回狗主。▼▼

【▾▾▾點擊圖片放大看，這隻流浪狗被救起後，廖先生做了什麼事替牠找主人▾▾▾】

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