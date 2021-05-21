美國狗走失｜5年來爸每天上收容所網站刷　一個關鍵電話令他哭了

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-21 08:00

狗狗一旦走失，要找回絕非易事。 在美國，狗主Michael Joy於2016年時，拖着3隻狗狗外出散步，沒料到牠們突然一起掙脫牽繩走失了。其後兩隻狗狗順利回到Michael身旁，但只有4個月大的小狗Sam，卻從此再沒蹤影。Michael每天翻查收容所資料，想找回小狗Sam，但始終沒有結果。沒想到5年後，他收到一個電話，令他哭了出來。

Michael從沒想過，與小狗Sam分開了5年，竟然真的有重逢的一日。（Michael Joy）

事件要從2016年開始說起，當時Michael Joy與家人一起外出遊玩，並帶着3隻狗狗。途中原本打算讓狗狗去散步，沒料到牠們卻突然掙脫牽繩並走失了。幸好其中兩隻狗狗，很快便回到Michael身旁，但只有4個月大的混種拉布拉多犬Sam，卻消失得無影無蹤。

接下來的日子，Michael經常開車到附近找小狗Sam，又每天翻查收容中心裏的資料，希望能得到與Sam相關的訊息。只是，轉眼便5年，仍然是杳無音訊。不過，今年5月他接了一通電話，令Michael哭了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，為什麼Michael在接到電話後會哭了出來，這是和小狗Sam有關嗎？▼▼

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Michael呼籲所有狗主，在領養狗狗後應第一時間替牠們植入晶片，並定時更新晶片內容！

▼▼同場加映：狗狗走失後，每過一天，牠能夠被找回來的機會就會越渺茫。相當幸運地，這隻來自貴陽的狗狗，牠走失6天後，竟然奇蹟地自行乘電梯回到家中。狗主與狗狗重逢一刻感動到當場流淚。▼▼

【點擊圖片放大看這聰明狗狗在走失後，如何乘電梯回家】

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▼▼同場加映：柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！▼▼

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