唐貓｜咔！開罐聲響　12貓大軍一湧而上　媽壓力山大：這不能吃！

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-05-21 11:51

家中有太多毛孩子的時候，記住要捍衛好自己的食物！ 台灣有一名網民經常在網上分享自己和家中貓狗相處的點滴，然而太多毛孩子的她想在家中好好地吃一頓飯都成了難事，猶其她養了14隻貓咪。那天，當她想開罐罐時，竟意外造成了家中貓咪的大混亂。

（fb@大腸包小腸）

台灣網民Meng Yun Tsang早前在Facebook的大腸包小腸粉絲專頁中，分享了一則影片，只見影片中的她竟被家中的貓咪團團圍著，寸步難移。聚首在一起的貓咪都大聲地喵喵亂叫，害得媽媽緊張得一邊不斷後退，一邊不斷解釋這不能吃！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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媽媽表示家中有14隻貓3隻狗，而貓狗共處的場景總是十分有趣，比如米克斯「妹妹」超級乖，在家總是任勞任怒，天氣冷的時候還會化身成「妹妹公車」讓家中的貓咪乘搭，十分搞笑。

媽媽把這則有趣的影片PO在Facebook的「大腸包小腸」粉專上，並寫下「我的晚餐麵筋😆😆😆不要來 我剩麵筋了」，讓網友們紛紛笑噴表示，「阿母被追債了LOL」、「真實瞞不住這些貓咪」、「什麼叫做跳到黃河也洗不清~我想就是這樣」、「吃個東西還要拼命解釋」、「沒人相信那是麵筋XD」。

▼▼同場加映：有時真的不可看輕主子的受歡迎程度，不然後悔的只會是貓奴。 台灣有貓主在Facebook「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」群組發帖文，指老公一直看輕貓社團的活躍人數，決定跟她打賭，如果愛貓照有每20個like，他就會買１條肉泥給貓貓。誰知大家反應熱烈，不到一日爸爸的銀包即刻肝硬化！▼▼

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點擊連結看全文：唐貓｜爸看輕愛貓照片吸引力跟媽打賭 不到一日銀包即肝硬化

▼▼同場加映：外國有貓主在社交平台表示，多年前領養一隻唐貓混暹羅貓的貓咪「咪幾」，那時她獲前主人告誡「牠很愛男生，會讓主人很吃醋」。媽媽起初沒有特別上心，惟半年後後，她開始明白前主人的叮囑......▼▼

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