唐貓發春夢　監視器見橘貓床上露30cm巨根　媽竟笑稱：看習慣了

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-05-20 16:07

貓咪的怪行為，有時真的讓人措手不及。 日前，台灣有位貓主在facebook上分享了一張照片，指弟弟那天打看監視器想查看貓咪做什麼，結果意外撞見貓咪在床上露出「巨根」。網民看完照片後，都驚呼：「肯定是春夢了！」到底他們看到什麼呢？

貓咪Bebo日前在床上露出巨根，令網民哭笑不得。（受訪者提供）

先不要這麼興奮好嗎？台灣宜貓主陳央亦日前在社交平台facebook發布了一張尺度超大的照片！她接受《香港01》訪問表示，她在樓下客廳看新聞，途中突然收到弟弟發來的訊息，點開一看原來是張監視器截圖，仔細一看令她當場傻眼！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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她家裏養了三隻貓咪，而這隻露出「巨根」的貓咪名叫「Bebo」，目前四歲，是家中最大的哥哥。她指出：「牠個性非常愛撒嬌又很好笑，平常就很多好笑的笑話！」沒想到這次憑著一張照片在網上走紅！

「牠睡覺很常會這樣，我們也蠻習慣牠這樣的。」她把這張「不雅」照片分享到Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，吸引多達9千網民點讚，部分網民留言指：「真正30cm」、「真的很不雅」、「一柱擎天」、「我要檢舉你散播不雅圖片」、「這車開得讓我措手不及」、「收起你們那大膽的想法」、「肯定是春夢了」。

同場加映：其他動物的爆笑故事！

台灣有貓主分享早前有日他做完運動回家後，全身累癱，直接在床上睡著。睡到半醒時，他突然感到下半身有一股重量感，而且暖暖的，以為發了個春夢。主人張開眼赫然發現，唐貓「虎妹」睡在自己的胯下，並緊抱他的JJ，令他完全不敢移動，最後結局更令網民笑瘋！

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有時狗狗的搗蛋行為是主人想像不到的，若不及時制上，受傷的只會是自己。日本有狗主在社交平台表示，早前他在沙發休息時，家中黑柴「アルマ」不停聞嗅他的褲檔，他不以為意，繼續睡覺，誰知下秒他就超後悔......

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日本柴犬聞到爸褲檔有濃烈肉香 以為有香腸吃 爸沒阻止下秒後悔

台灣有狗主表示，日前看到家中惡霸犬「Ella」一臉陶醉地啃咬一個棒狀玩具，之後狗狗更咬著玩具來迎接她和女兒。媽媽指玩具造型奇奇怪怪，女兒看到後連拿都不敢拿，原來這個玩具的真正用途令人意想不到！網民看到後，不禁笑指，怎麼越看越痛？

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這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】