貓貓每天花園追殺小松鼠　以為要死了　生活片證原來牠們相戀

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-05-24 09:00

松鼠和貓貓的相處並不總是互相追逐的關係。 外國有一名網民在社交平台上分享了一條影片，只見影片中的黑色貓咪撲向花園角落的小松鼠，場面相當驚險，正當大家擔憂松鼠的生死安危時，原來這隻貓咪和松鼠有著大家無法想像的親密關係。

（IG@tintin_the_squirrel）

外國一名網民經常在社交媒體上分享自家松鼠TinTin的生活片段，TinTin幾周大的時候，不幸從一戶人家的屋頂上跌了下來，並深受重傷。雖然當時牠的媽媽見到了，但卻無能為力，唯有放棄牠跑回巢穴照顧其它的孩子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

此時竟被現在的爸爸發現，他不但帶牠回家養傷，還決定收留牠。但家中擁有兩隻貓咪的爸爸，非常擔心貓咪們能否和TinTin和平相處，然而結局卻出乎了他的意料。

【▾▾▾點擊圖片放大看：到底家中的貓咪們對TinTin做了什麼吧！▾▾▾】

+ 14 + 14 + 14

現在的TinTin成為了家中的開心果，經常隨着Tiger哥哥到戶外玩耍散步，又在他身邊跳來跳去，哥哥也很喜歡和TinTin相處，一大一小常常玩得樂不開支，窩心的畫面也讓主人非常安慰和放心。

▼▼同場加映：日本有貓主在社交平台表示，早前天氣寒冷時，家中一隻唐貓時常將公仔叼到窗邊曬太陽，自己就會坐在旁邊看守它們，行為就像媽媽照顧孩子般，充滿母愛，但原來母愛爆棚的貓媽背後藏著一段悲傷往事。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，充滿母愛的Nada背後有什麼悲傷故事？▾▾▾

+ 86 + 86 + 86

點擊連結看全文：日本｜唐貓媽怕公仔著涼日日叼去曬太陽 母愛爆棚背後有悲傷故事

▼▼同場加映：日本有主人早前發現，最近入廁所都經常看到貓咪蹤影，見牠們蹲坐廁所板，主人一心以為貓貓是幫忙暖座，非常感動，並將貓咪的暖心行為分享到社交平台，誰知有眼利的網民發現，當中是另有內情！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，日本的貓咪蹲坐廁所板的真相！▾▾▾

+ 19 + 19 + 19

點擊連結看全文：天氣轉凍｜12隻貓愛坐冰冷廁板 主人以為幫暖座 眼利網民揭真相