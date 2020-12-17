天氣轉凍｜12隻貓愛坐冰冷廁板　主人以為幫暖座　眼利網民揭真相

近日天氣寒冷，有養寵物的主人，應該是時候想主子幫忙取暖了吧！ 日本有主人早前發現，最近入廁所都經常看到貓咪蹤影，見牠們蹲坐廁所板，主人一心以為貓貓是幫忙暖座，非常感動，並將貓咪的暖心行為分享到社交平台，誰知有眼利的網民發現，當中是另有內情！

有網民發現最近家中主子常常蹲坐在馬桶邊上。（Twitter@sira_tama_mgmg）

有貓主在社交平台表示，現時日本天氣越來越凍，有日他上廁所時，見到家中貓主子蹲坐在廁所板上，他感到很好奇，估計可能牠是對廁所裡的水有興趣，又或是想幫自己暖座，令他上廁所時，不用捱受冷冰冰的感覺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

誰知網民見到暖心圖片之後，紛紛表示最近他們的主子都有同樣古怪行為，有時人有三急時，都要先趕走主子，非常麻煩。後來有眼利網民揭發，事件背後其實是隱藏著一個陰謀！

▾▾▾點擊圖片放大看，日本的貓咪蹲坐廁所板的真相！▾▾▾

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香港的貓奴只能夠隔空欣賞日本貓咪的可愛舉動，因為家中的主子一定不會幫你坐暖冷冰冰的廁所板。

事件令一眾日本網民笑瘋，「能夠正確掌握到溫暖的地方，動物真的很厲害」「如果出這款馬桶蓋套感覺會很熱賣欸」、「說到找溫暖的地方，貓真的很厲害耶」、「乍看還以為是有皮草的便座，嚇我一跳XD」、「這是新款的溫便座嗎？毛茸茸的www」、「會動的毛茸茸馬桶蓋套」、，同時仍然有主人不願意接受真相，「會幫忙暖座，好貼心的貓咪啊」、「為了主人的屁屁不著涼，貓咪先幫你坐暖」。

▾▾▾同場加映：其他寵物怕凍故事！▾▾▾

日本有貓奴近日分享了一組相片，當中可看到貓咪不斷靠近暖爐旁，媽媽擔心牠們會被燙傷，於是把電暖爐關掉了，沒想到貓咪回頭，秒露出殺氣！

【點擊圖片放大看，究竟貓咪們如何用埋怨的眼光望着媽媽】

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點撃看全文：【日本貓貓伸腿取暖超爽 媽怕太靠近關暖爐 兩喵回頭露「貞子臉」】

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾

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點撃看全文：【柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子】