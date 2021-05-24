流浪貓B躲車底　義工誘捕一小時無果　放棄前說一句話牠秒出來

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-24 17:40

遇到流浪貓狗需要協助，你原付出多小時間去救援？ 早前在台中，張麗華與女兒正在買東西，突然留意到店外傳來微弱的喵喵聲，於是便外出了解情況，最終發現有隻貓咪躲了在車底輪胎後，怎樣叫喚也不肯出來。用上罐罐和捕貓工具，都未能成功引牠出來。正當想放棄時，張女士的一句話，卻令貓咪瞬間鑽了出來，成功被救起。

車輪咪咪不用再擔心沒東西吃，也不用挨風吹雨打之苦了！（受訪者提供）

全靠這兩母女，貓咪的命運才得以逆轉，找到一個永遠的家。生活在台中張麗華，早前與女兒一起外出購物，突然聽到店家門外的車子引擎，傳來貓咪的喵喵貓叫聲。經聯絡車主後，才打開引擎查看，沒想到貓咪見有人來，便快速逃到另一輛車。

為了救援小貓，她和女兒便拿着誘捕籠到車子外守候，結果等了快1個小時，還是沒法令貓咪主動出來。正當一籌莫展快要放棄時，張女士暗暗說了一句話，沒想到貓咪就這樣乖乖走出來了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，究竟是一句怎樣的魔力話語，令這膽小的流浪貓乖乖走出來▼▼

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這個暖心的救貓故事，網民看到後都被感動。畢竟大家生活都很忙，要花一個多小時去救流浪貓，不是人人都願意去做，最後更替貓咪找到一個家呢！「佛心的母女，幸福的貓咪。讃」、「可愛，看起來是鬼靈精一位，有幸福的家了」、「天啊！牠真是幸運，能遇上您這個大貴人」、「可愛的極品橘子」、「本來是深焙，洗完變淺焙」！

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，肥貓小小向媽媽示範，樓梯的正確用法！▾▾▾

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點擊連結看全文：唐貓｜買樓梯防9kg肥貓受傷 牠一秒示範正確用法 媽：是有多懶

▼▼同場加映：在台灣新北市，有隻1歲大的橘貓「已定」因為貪吃，在清晨5時多趁家人沒留意時，吞下了這家中雜物，結果噎到又沒法吐出來，連用鼻子呼吸也成問題。媽媽得知後，趕緊送牠到24小時獸醫診所，幸好最終救回一命。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟橘貓已定吞了什麼進肚裏，令牠幾乎沒法呼吸】

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