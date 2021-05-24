撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-24 12:55

即使愛寵離世，有些回憶仍很難揮之則去。 台灣有狗主在社交平台表示，日前家中17歲唐狗「貝果」因腦部病變離世，一家人悲慟不已，媽媽更指從此要戒掉逛寵物店的習慣，只為提醒自己一件事。

貝果性格乖巧，深受一家人喜愛。（受訪者提供）

狗主Ivy接受《香港01》訪問時表示，貝果是她中學時爸爸給予的獎勵禮物：「那時我爸嚴禁在家養寵物，認為養狗會令我們在學業上分心，故此我努力將成績考好，維持好名次，之後再懇求爸爸，讓我領養貝果。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

多年來，貝果與家人留下不少的美好回憶，邁入高齡的貝果，樣貌變得很清瘦，體重漸漸從22kg跌到9kg。月初貝果確診腦部病變，更出現癲癇，最後牠在家彌留三天後離世。

貝果走到彩虹橋後，媽媽每天以淚洗臉，晚上無法進睡，生活充滿大大的空洞感。逛寵物店原本是她每天的例行公事，這天她決定再也不逛寵物店，全因一個心酸原因。

▾▾▾點擊圖片放大看，什麼原因令媽媽不敢再逛寵物店？▾▾▾

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「17年後，貝果歸還了真正屬於我的全部時間及生活，我不用再盯看監視器留意牠、不用協助牠大小便、不用再訂購牠的乾糧零食，所有照顧牠年邁期的例行公事，我都不再需要做了。」Ivy很感謝貝果來到她的生命裏，希望能在夢中再次與愛犬相見，媽媽會永遠想念貝果。

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：「希望牠投胎來當我們的孩子，若是牠來投胎，務必在手上做個記號，讓我們知道是牠來投胎了！」台灣狗主Tomoko Oda在年多前，與心愛的12歲老拉拉屁熊送別，當時便留下這深情話語。沒想到，年多後女兒出生了，在她身上，便處處看到拉拉的影子。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟為何媽媽會覺得，女兒與屁熊之間有着不可分割的關係】

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▼▼同場加映：台灣狗主早前在社交平台感動寫道，家中十歲的唐狗「黑仔」一年半前，因被碎骨劃破消化器官，造成內出血而離世。在牠咽下最後一口氣時，爸爸叮囑狗狗要回來再當自己的兒子。之後媽媽意外懷孕，上月產檢照超聲波時，竟然發現超熟悉輪廓！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，黑仔投胎回來，在超聲波的樣子！▾▾▾

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