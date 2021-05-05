撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-05 15:39

愛犬意外離世，主人定必無法接受，若然看到牠轉世回來，你會相信眼前的一切嗎？ 「黑仔你真的回來當我們的小朋友了！」台灣狗主早前在社交平台感動寫道，家中十歲的唐狗「黑仔」一年半前，因被碎骨劃破消化器官，造成內出血而離世。在牠咽下最後一口氣時，爸爸叮囑狗狗要回來再當自己的兒子。之後媽媽意外懷孕，上月產檢照超聲波時，竟然發現超熟悉輪廓！

黑仔一年半前，因意外離世。 （受訪者提供）

狗主徐宏勇接受《香港01》訪問時表示，黑仔性格乖巧孝順，深受鄰居歡迎。鄰居一直誤以為狗狗能吃骨頭，前年餵牠吃骨頭時，黑仔不幸被碎骨劃破消化器官而內出血，爸爸回家發現，帶牠去診所時，一切都已經來不及，「在牠咽下最後一口氣時，我對牠說要回來再當我的兒子。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑仔離世後，徐宏勇曾發過一個很奇怪的夢，「媽祖說要先把黑仔帶在身邊，再過一陣子才還給我們。」之後，一直很難受孕的媽媽就意外懷孕，在第35周照超聲波時，兩夫妻就隱約看到有狗狗的頭跟耳朵，「當下我們都以為是幻覺，所以就沒說什麼！」誰知兩星期後，他們再次在超聲波中發現超熟悉輪廓……

▾▾▾點擊圖片放大看，黑仔投胎回來，在超聲波的樣子！▾▾▾

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黑仔能成功投胎回來，爸媽非常感動，他們更發現寶寶身上的胎記，是狗狗生前患毛囊蟲而造成脫毛的位置，一切的湊巧都令他們難以置信。當被問到有什麼話想跟彩虹橋的黑仔說，爸爸指：「應該沒有！ 因為牠已經是我們的小朋友啦！」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：「希望牠投胎來當我們的孩子，若是牠來投胎，務必在手上做個記號，讓我們知道是牠來投胎了！」台灣狗主Tomoko Oda在年多前，與心愛的12歲老拉拉屁熊送別，當時便留下這深情話語。沒想到，年多後女兒出生了，在她身上，便處處看到拉拉的影子。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟為何媽媽會覺得，女兒與屁熊之間有着不可分割的關係】

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點擊連結看全文：與拉布拉多感動約定 來世當親人 媽見女兒熟眼胎記哭到失聲

▼▼同場加映：在台灣基隆，網民李宜庭早前在社交平台上，分享了她與柴犬之間的約定。她指在懷孕2個月時，柴犬因意外去了彩虹橋，當時極之傷心。隨後她便在夢到與愛犬相遇，並在夢裏與柴犬做了約定，要用「圓圓符號」做記認。▼▼

【點擊圖片放大看，為何媽媽看到寶寶身上的胎記，會激動得哭出來】

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