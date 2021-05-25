白貓與赤裸爸偷情　媽自嘲做小三　眼利網民補刀：你只是第四者

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-25 11:35

最近台灣疫情爆發，當局都鼓勵市民盡量留在家中，減少外出被感染的機會。亦因為此，大家和喵星人相處的時間，增加了許多。 台灣高雄有網民近日分享了一張相片，當中一隻白貓纏着只顧看手機的爸爸，而媽媽則留言表示：「不被愛的才是第三者，我覺得我可能就是那個第三者了！」不過，有心水清的網民卻表示：你只是第四者！

看爸爸和貓咪這麼恩愛，媽媽心中很不是味兒！（受訪者提供）

這個有趣的第三者故事，來自台灣高雄網民所分享出來。這隻白貓叫「もも（momo）」，平日很喜歡撒嬌黏着人。尤其是看到爸爸在家時，牠便會主動靠近，縱使爸爸不太理會，牠還是小鳥依人般依偎在旁。

這天，爸爸躺在床上看手機，而貓咪即時變成纏人的小三，趕緊趴到爸爸胸口上陪着，還用情深款款的雙眼，緊緊凝視着爸爸。在旁看到這一幕的媽媽，表示超級無奈不是味兒，覺得自己的存在根本就是第三者！▶毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，為何網民表示媽媽只能做第四者呢？不過，媽媽原來還藏着一句話未有說出來▼▼

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網民看到這張貓咪情迷爸爸照後，紛紛留言表示被逗得笑了出來，「他看手機，貓看他，你看他，真是複雜的愛情糾葛」、「喵：不會看場合嗎？還是走錯棚了」、「認輸吧！在被寵愛的這項，妳是鬥不過牠的」、「你是家庭女傭，還不快點去打掃」、「喵喵：聰明，自動自覺，再見！」、「把覺得和可能拿掉，如何？」

▼▼同場加映：生活在台灣的劉小姐，早前在網上社交平台上，分享了收養小貓「紀念品」的經過。她指早前在殯儀館裏處理母親後事時，一直聽到喵喵聲在附近叫着。她聽到這小貓咪的哭聲感到甚是可憐，於是決心要救牠出來。最終，要殯儀館拆去裝飾牆板，才發現救起小貓咪。▼▼

【點擊圖片放大看，這隻曾被困在牆板之間的小貓，最終命運如何？】

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點擊連結看全文：殯儀館守靈｜台媽連續10天聽到貓哭聲 勸老闆大舉拆牆 結局...

▼▼同場加映：在日本，貓奴公公養了6隻貓咪，牠們每天打鬧追逐，令整個了活力。公公也樂意配合牠們，不時在IG上分享爆笑的圖片與影片，目的只是希望讓更多的人，能感受到養喵星人的樂趣！▼▼

▼▼點擊圖片放大看，究竟肥橘貓Marco做了什麼行為，令牠被網民公認是出色的搞笑演員呢！▼▼

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點擊連結看全文：日本貓的家充滿戲劇細胞 公公為寵貓完美配合 80幅照看瘋狂日常