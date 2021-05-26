法國鬥牛犬｜爸叫狗狗照顧米芝蓮弟弟　下秒竟上演黑工保姆實錄

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-26 08:00

有時並非所有狗狗都適合當狗保姆。 「我本來要拍鼻康乖乖顧弟弟的畫面，結果拍到搶劫實錄！」台灣有狗主在社交平台表示，原本吩咐家中法國鬥牛犬「鼻康」幫忙照顧八個月大的弟弟，誰知一向性格乖巧的牠這次竟然欺負弟弟，令爸爸完全傻眼，更指已將黑工保姆的行為全都拍下！

鼻康常常幫爸爸照顧八個月大的弟弟。（Facebook＠法國鬥牛犬-控肉&鼻康）

狗主林世成接受《香港01》訪問時表示，鼻康現時七歲，是他當年剛到外地工作時飼養的。鼻康是爸爸一直以來的好夥伴。狗狗個性乖巧，爸爸平時都會請牠幫忙做狗保姆，照顧剛出世的弟弟。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天爸爸如常吩咐鼻康陪弟弟，希望拍下他們的溫馨相處畫面，但為食的狗狗看到弟弟在床上吃著點心時，竟然「餓癮起」，做出惡劣的黑工保姆行為！爸爸看到此情此景，隨即嚇呆，直指已經將鼻康的行為全部拍低！

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網民看到影片後紛紛笑指，「這保姆太壞了，要檢舉啦XD」、「有教化的可能嗎?」、「保姆鐘點費啦」、「狗狗怕寶寶太胖，狗兒說胖我來替你承受，我不怕」、「寶寶都沒哭！表示這惡質保姆一定不是第一次犯案」、「太好笑了啦！小孩好無奈脾氣好好」、「寶寶表示這一定是夢」、「寶寶委屈但寶寶不說」、「寶寶脾氣也太好了吧」、「保姆表示：真的不能再吃了」。

同場加映：其他狗狗爆笑故事！

狗狗是人類最忠心的朋友，時常擔當起護主的角色。台灣有狗主早前表示，家中的唐狗「哈姆」經常替她照顧３名孩子，就像是保姆一樣，而哈姆亦常常任由孩子在自己身上玩，毫無怨言，但原來狗保姆都會有「心很累」的時候。日前哈姆一反常態，不想跟小魔怪玩，只想好好躺在地上休息，但孩子們沒有放過牠，還要這樣對待哈姆。

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大家會否也感到好奇，當外出工作忙碌時，家中幾隻毛孩到底會在做什麼打發時間呢？近日有網民從監視器(CCTV)裡，看到家中幾隻毛孩竟上演18禁畫面。雖然說食色性也，但重點是「牠們是兩母女！」。在看監視器的主人只能崩潰說：「我究竟看到了什麼？」

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