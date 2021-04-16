9歲法國鬥牛犬流落咖啡店獲暫托　異常反應令店主嘆：牠漂泊一生

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-16 13:00

流浪動物都有生存的權利，值得被愛。 台灣「浪浪別哭」咖啡店在社交平台表示，日前店鋪剛暫託一隻9歲法國鬥牛犬「鐵牛」，牠身患多病，後腳關節亦都退化。鐵牛到店時反應異常，店主看到此情此境，不禁慨嘆「牠漂泊一生」。

鐵牛大約9歲，身患多病，後腳關節更嚴重退化。（Facebook@浪浪別哭）

店主在2015年開設「浪浪別哭」咖啡店，希望為流浪動物提供暫託的地方，以及幫牠們尋家，至今已送養逾幾百隻流浪貓狗。她接受《香港01》訪問時表示，幾日前有義工帶9歲的鐵牛到店，義工指牠患有心絲蟲及皮膚病，後腳關節亦都退化，身上也有一些疣。狗狗一直無人願意領養，最後因義工自身能力有限，惟有將鐵牛送到咖啡店尋家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可能有人會問「法鬥怎麼會出現在浪浪呢？」，但店主重申「你沒看錯，這是一隻法鬥」。鐵牛性格乖巧，親人親狗，吃零食時，總搶不過那些活力旺盛的長腿狗狗，但牠也不心急，會默默坐在旁邊耐心等待。雖然鐵牛是名種狗，但仍然被人遺棄，「當時義工是在路上撿到牠，那時牠嚴重營養不良，全身皮膚潰爛」。

鐵牛來到咖啡店時，行為表現得異常，令店主慨嘆「牠似乎早已接受這種居無定所的漂泊模式」。

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網民看到照片後，紛紛祝福鐡牛，「希望鐡牛順利找到愛他的家人」、「鐵牛加油，一定會苦盡甘來」、「老孩子都有種魅力」、「人類真的很可惡，心疼鐵牛」、「鐵牛的眼神透露他心裡受過傷」、「那個人竟然還這麼大言不慚地說養了新狗」、「不管是什麼品種，毛孩養了就要愛一輩子。沒辦法給承諾就不要再養，竟然還又養新狗，真可惡」。

同場加映：美國有一隻流浪狗「Sisu」，連續5次闖入當地一間超級市場，試圖偷走一隻紫色的獨角獸公仔，但每次都不成功，最後一次更斷正，被職員關在商店內。之後職員無奈致電動物服務處的官員，要求到場捉拿小偷，誰知最後結局竟然令人意想不到......

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同場加映：在台灣，有網民為愛犬，花了足足一個月時間建起專屬於狗狗的豪宅。當愛犬進入新狗屋時，興奮得瘋狂跑了10圈，最終累趴在窗邊。這時牠似乎看到爸爸在替牠拍照，但牠卻用一臉鄙視的樣子望着，像是在說：我有新房子了，你有嗎？

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