法國鬥牛犬每次散步後跛腳以為有隱疾　爸抱牠上樓揭「世紀騙局」

一日主人，一世主人，無論毛孩患有什麼病痛，主人都不會放棄牠們。 外國有網民表示，幾個月前在動物收容所領養一隻７歲的法國鬥牛犬「Titan」，狗狗本身有一些健康問題，但牠非常友善，親人親貓，仍然深得主人喜愛。日前主人帶狗狗散步回家後，發現牠腳痛，更一度跛腳，無法上樓梯。誰知爸爸抱狗狗上樓後，才揭發這個大騙局！

Titan樣子傻氣，非常可愛。（Facebook@Natalie Bretey )

狗主Natalie Bretey表示，Titan很乖巧，是他們見過最友善但非常固執的狗：「每次出門時，牠都一定要向所有人打招呼，每人都是牠的朋友。散步時，牠常常會突然停低，看著汽車和人經過，我們都要配合牠，按照牠的意願做，但都不知道為何牠性格總是那麼固執。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

現時7歲的Titan開始踏入老年，亦有一些健康問題，包括慢性耳潰瘍，輕度髖關節發育不良和過敏，主人正積極醫治牠的耳朵問題。早前主人與牠散步回家後，突然見到Titan腳痛，無法上樓梯，媽媽擔心牠髖關節問題發作，於是爸爸即刻抱牠上樓梯，誰料他將Titan抱上樓後，才揭發這個大騙局！

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Natalie Bretey指，Titan未被領養前，應該無見過樓梯，所以對樓梯沒有好感。但因為Titan患有輕度髖關節發育不良，所以他們仍然會留意牠的雙腿問題：「我們擔心有一天牠真是發病腳痛，故此我們依然會盡量滿足牠，繼續抱牠上樓梯，更會抱牠到任何牠想去的地方。」

▼▼▼同場加映：台灣有狗主時常分享自家法鬥在監視器下的搞笑影片。但日前主人出門，在外打開監視器，當她一看到眼前溜溜苦瓜臉的這幕畫面，秒速淚崩，不禁後悔加裝了監視器。▼▼▼

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▼▼▼台灣網民自小給嫲嫲湊大，與嫲嫲感情極好。但自從她上年領養了一隻法鬥「豬豬」之後，嫲嫲從此「開口埋口都是狗」，眼中已經再沒有小饅頭。對於自己家中地位不保，她不禁慨嘆，自己已經失寵了。▼▼▼

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